Polícia interrompe duas festas clandestinas na Zona de Expansão de Aracaju

Duas festas clandestinas que estavam sendo realizadas neste domingo (08), em uma chácara nos Bairros Mosqueiro e Robalo na Zona de Expansão de Aracaju, foram interrompidas.

As festas clandestinas estavam sendo realizadas em residências no Robalo e no Mosqueiro.

Uma das casas, nas proximidades da Orla Pôr do Sol, reunia cerca de 400 pessoas. As informações passadas pela PM são de que os policiais chegaram ao local e fizeram a dispersão das pessoas.

O procedimento será encaminhado para a Polícia Civil, que deverá instaurar procedimento para averiguar a situação e responsabilizar criminalmente os envolvidos na organização do evento.

Já os motoristas que cometiam infração no trânsito foram notificados.

O governo autoriza apenas a realização de festas com 200 pessoas em locais fechados e com 300 pessoas em locais abertos, desde que todos os protocolos de proteção ao coronavírus sejam adotados.

Foto redes sociais