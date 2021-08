Polícia prende homem por violência doméstica no Povoado Robalo

Policiais militares da Força Tática do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) prenderam, na madrugada deste sábado (7), um homem por violência doméstica, no Povoado Robalo, na Zona de Expansão de Aracaju.

O Tático 64 foi acionado via Ciosp (190) para atender uma ocorrência envolvendo violência doméstica. No local dos fatos, as partes foram ouvidas e também alguns populares que presenciaram o ocorrido. O suspeito de ter praticado violência doméstica contra sua companheira apresentava sangramento na região da cabeça. Em sua defesa, ele afirmou que o ferimento foi provocado por sua esposa, após desentendimento gerado por ciúmes.

A vítima, possuía sinais de agressões. Ela alegou que as agressões ocorrem sempre quando o seu companheiro faz ingestão de bebida alcoólica, e que apenas se defendeu.

Diante dos indícios de agressões, os envolvidos foram conduzidos ao Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis (DAGV) para que fossem adotadas as medidas legais.

Fonte: Ascom PM/SE