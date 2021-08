Prefeitura de Aracaju imuniza 6.679 aracajuanos neste final de semana

A Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), garantiu a vacinação neste domingo, 8, de 1.884 aracajuanos contra a covid-19. Além dos grupos prioritários vigentes, foram vacinadas pessoas de 25 anos, sendo 1.484 com a primeira dose e 400 com a segunda dose.

No sábado, 7, o município já tinha garantido a imunização de 4.795 aracajuanos. Somando assim, 6.679 imunizados, apenas neste final de semana. Até o momento, 364.364 aracajuanos já receberam a vacina, que representam 54,79% da população total e 70,9% da população adulta da capital.

O técnico em refrigeração, Mateus Celestino, vacinado no Aracaju Parque Shopping, foi um dos aracajuanos imunizados com a primeira dose neste domingo.

“É de grande importância a gente se vacinar, porque estamos nos precavendo em relação ao vírus que causou muitas mortes ao redor do mundo. Estou muito feliz em estar me vacinando e aconselho aos que ainda não fizeram ou estão em dúvida, que venham se vacinar”, ressalta.

No mesmo local, Erik Richard também recebeu a vacina. Ele aponta a organização e celeridade com que a administração municipal tem tocado a campanha de imunização.

“Eu achei bem organizado, com cadeiras, um espaço climatizado. Me senti confortável. Foi rápido. Achei que teria uma fila grande, algum tipo de transtorno, mas foi o contrário”, destacou.

O professor Adson Barros, por sua vez, vacinado no Externato São Francisco de Assis, vê no avanço da vacinação uma forma de renovar a esperança em um futuro melhor, com a aproximação do fim da crise sanitária.

“É a esperança de um futuro melhor, que as coisas voltem ao normal e a gente possa trabalhar tranquilamente, se relacionar, viver bem”, afirma.

Para o jornalista Vinicius Almeida, também vacinado no Externato, o momento é de reconhecer os trabalhos realizados, tanto pelos cientistas e pesquisadores que ajudaram a desenvolver as vacinas, quanto pelos profissionais da saúde, que tem feito um enorme esforço para salvar o máximo de vidas possível.

“A vacina representa uma vitória da ciência. É muito importante que as vacinas tenham sido desenvolvidas nesse tempo curto. Ao mesmo tempo, é uma vitória do Sistema Público de Saúde. Eu achava que ia demorar mais para me vacinar, considerando todo o contexto, mas nas últimas semanas houve uma acelerada interessante. Fico mais tranquilo”, aponta.

Foto: Marcelle Cristinne