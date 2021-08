Seagri e municípios do Alto Sertão formalizam cooperação

Programa irá adquirir produção leiteira familiar e doar a pessoas em risco alimentar em seis municípios

Na última semana, o Governo do Estado começou assinar os Termos de Cooperação que formalizam a participação de seis municípios do Alto Sertão no Programa de Aquisição de Alimentos – PAA Leite: Monte Alegre, Gararu, Glória, Canindé, Porto da Folha, Poço Redondo. A Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri) já lançou Edital, para habilitação de cooperativas e laticínios formalmente constituídos, para prestação de serviços de captação, transporte, beneficiamento e distribuição do leite bovino, tipo “C”, em saquinho, oriundo da agricultura familiar. No total, serão investidos mais de R$ 3,7 milhões no Programa, com recursos do Governo de Sergipe e do Ministério da Cidadania.

Por meio do PAA Leite, o Governo do Estado irá adquirir a produção da bacia leiteira, facilitando o escoamento da produção, gerando renda para pequenos criadores e fomentando a circulação de riqueza nos municípios. Entre setembro de 2021 e fevereiro de 2022, serão adquiridos mais de 1,3 milhão de litros de leite, atendendo aproximadamente 223 agricultores familiares produtores de leite. Segundo o secretário de Estado da Agricultura, André Bomfim, o programa também irá beneficiar famílias que se encontram em insegurança alimentar e nutricional, a quem esse leite será entregue. “Está prevista a doação de leite a 30 entidades socioassistenciais e mais de 4 mil famílias beneficiárias, no período. É uma forma de combater a insegurança alimentar, mitigar a pobreza rural e, ao mesmo tempo, fortalecer a bacia leiteira do Estado. Por essa razão, o PAA Leite é tão comemorado pelos municípios. Estamos felizes com a retomada do programa em Sergipe”, destacou o secretário André Bomfim.

Na quinta-feira (05), em visita ao Alto Sertão, ele esteve com o prefeito de Poço Redondo, Júnior Chagas, para assinatura do Termo de Cooperação. Segundo o prefeito, o momento foi de grande alegria. “Nós sabemos da vulnerabilidade das famílias de Poço Redondo e, por isso, o PAA Leite é uma ação que merece os nossos aplausos. É uma forma de melhorar a qualidade de vida do nosso povo, ao mesmo tempo em que proporciona a circulação de recursos no município. Serão mais de 60 mil litros de leite por mês chegando para as famílias mais necessitadas de Poço Redondo”, disse o prefeito.

A prefeita de Nossa Senhora da Glória, Luana Oliveira, que firmou Cooperação com a Seagri na quarta-feira (04), também acredita que o PAA Leite irá fortalecer o setor produtivo da agricultura familiar na ‘Capital do Sertão’. “O Programa vai garantir a compra do leite produzido pelos pequenos agricultores familiares, gerando renda e melhoria na qualidade de vida para os produtores rurais. Acredito na força dessa parceria da Secretaria de Estado da Agricultura com o nosso município, trazendo benefícios para o nosso desenvolvimento socioeconômico, e envolvendo toda a cadeia produtiva do leite”, concluiu.

As inscrições de Cooperativas e Laticínios na Chamada Pública do PAA Leite estão abertas até as 13h do dia 23 de agosto, e a documentação pode ser enviada para o endereço eletrônico cpl@seagri.se.gov.br. O edital completo pode ser acessado no site .

