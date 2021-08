Seduc divulga resultado final do Concurso Audiovisual e Literário da Rede Pública

Os vencedores serão agraciados com smartphones, HD externo de 1TB e Kit Ring Light de mesa com tripé

Com o tema “Escola Mais Segura: Um cuida do outro”, o primeiro concurso Audiovisual e Literário da Rede Pública Estadual já tem seus representantes. A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) divulgou o resultado final dos estudantes vencedores do concurso nesta segunda-feira, 9, no portal oficial da instituição. O resultado final foi divulgado no Portal da Seduc, no endereço www.seduc.se.gov.br

O concurso tem como objetivo identificar, valorizar e dar visibilidade à produção audiovisual, literária e artística dos estudantes matriculados na rede pública estadual, bem como promover reflexões e difundir os protocolos voltados à prevenção e combate à covid-19. A iniciativa conta com o apoio do Ministério Público do Trabalho de Sergipe (MPT/SE) e do Ministério Público de Sergipe (MPSE).

Para a diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), Eliane Passos, o concurso é uma forma de reconhecer o talento dos alunos na produção audiovisual e literária, além de uma forma de estimular os protocolos de biossegurança para a retomada das aulas presenciais. “Isso corresponde a uma ação das escolas, que mostra que os protocolos de biossegurança estão sendo trabalhados. Cada unidade de ensino cria uma estratégia para estimular os estudantes a participar do concurso e junto a isso os incentiva à leitura desses protocolos”, disse.

O professor Gilson Barroso Guimarães, do Centro De Referência De Educação De Jovens e Adultos Prof. Severino Uchôa, foi o orientador do aluno Everton Luiz Melo Santos, que venceu em primeiro lugar na categoria Vídeo (Ensino Fundamental/EJA). Ele conta que, apesar de ainda estarem em aulas remotas, foi marcado um dia para gravarem na própria escola, fazendo toda a simulação de um dia de aula presencial. “O vídeo apresenta todos os protocolos de biossegurança que alunos e professores devem seguir. Quando a gente envolve os estudantes em um concurso como esse, acaba tirando-os da rotina e motivando-os. É importante que a gente possa trabalhar isso perante a sociedade, mostrando as competências e habilidades desses alunos”, afirmou.

Concurso

O concurso foi dividido em duas categorias: Literário e Audiovisual. Participaram dele estudantes do Ensino Fundamental, 8º e 9º anos (EJA e convencional) e Ensino Médio (Integral, EJA, Pré-Universitário e convencional) com os respectivos professores orientadores, matriculados e pertencentes às escolas integrantes da rede pública estadual de Sergipe.

Para os resultados dos vídeos, foram consideradas as seguintes competências: proposta de criação do vídeo, além da aplicação de diversos conceitos das áreas de conhecimento para o desenvolvimento do tema; seleção e organização das ideias; conhecimento do conteúdo proposto; criatividade; e apresentação de propostas.

Já para o texto foi considerada a escrita a mão, em letra legível; e se o candidato respeitou as seguintes competências: linguagem-padrão da Língua Portuguesa; compreensão da proposta cobrada na redação, além da aplicação de diversos conceitos das áreas de conhecimento para o desenvolvimento do tema; seleção e organização de informações e fatos na defesa do ponto de vista da redação; domínio da defesa argumentativa; e apresentação de propostas.

Premiação

Os três primeiros colocados de cada categoria serão premiados com os seguintes itens: para os estudantes, um smartphone Samsung Galaxy A01 core DT. Já os professores serão agraciados com um HD Externo Adata 1TB e um KIT Ring Light de mesa, com tripé.

Assessoria de Comunicação da SEDUC