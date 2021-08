Segunda dose: saiba onde receber o reforço da vacina contra covid-19 em Aracaju

A maioria das vacinas contra a covid-19 utilizadas atualmente no Brasil dependem de duas doses para garantir a eficácia. Isso significa que os cidadãos que receberam a primeira dose da vacina da AstraZeneca, Pfizer ou CoronaVac precisam retornar para receber a dose de reforço. Para organizar esse processo, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), realizou mais uma antecipação da segunda dose desses imunizantes na capital.

A secretária municipal da Saúde, Waneska Barboza, destaca que a imunização completa é fundamental para o sucesso no controle da pandemia. “A pandemia só começará, de fato, a ser controlada quando a maior parte da população estiver vacinada com a segunda dose da vacina. É a segunda dose que aumenta a imunidade, que assegura que a eficácia garantida pelos fabricantes aconteça”, ressalta.

Com o intervalo de aplicação em 28 dias, a segunda dose da Coronavac está sendo ofertada para quem recebeu a primeira no mês de junho. Quem se enquadra nesse critério, deve comparecer ao Auditório Antônio Vieira Neto (das 8h às 16h), localizado na praça Dom José Thomaz, bairro Siqueira Campos.

A antecipação da segunda dose da Astrazeneca, por sua vez, ocorre para quem recebeu a primeira dose entre 2 e 19 de maio. Nesse caso, os cidadãos devem comparecer ao drive-thru no Parque da Sementeira, das 8h às 17h, ou às UBSs Manoel de Souza, Roberto Paixão, Marx de Carvalho, Augusto Franco, Edézio Vieira de Melo e Eunice Barbosa.

Já para ter acesso à segunda dose antecipada do imunizante da Pfizer, é preciso ter recebido a primeira dose entre os dias 4 e 14 de maio. Os locais de vacinação são o drive-thru do parque da Sementeira, das 8h às 17h, e o Externato São Francisco, no bairro Suíssa, das 8h às 16h.

Em todos os casos, os cidadãos precisam apresentar documento de identificação com foto, comprovante de residência em nome do vacinado e cartão de vacinação (obrigatório). Gestantes e puérperas que estão no prazo para receber a segunda dose devem comparecer apenas ao auditório anexo à Escola Presidente Vargas.

Quem perdeu o prazo para a segunda dose, precisa enviar e-mail para vacinacovid2@aracaju.se.gov.br e solicitar a vacina. Para isso, é necessário anexar cópia de cartão de vacinação, documento com foto e comprovante de residência. Outra opção é entrar em contato com a Ouvidoria da Saúde, por meio do 0800-729-3534, opção 7, ou agendando em uma Unidade Básica de Saúde.

