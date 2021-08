Senadora Maria do Carmo ressalta importância do Centro de Convenções

Estrutura reformada, foi entregue no final da manhã desta segunda-feira e contou com a presença do ministro do Turismo

“Fico muito feliz ao ver Sergipe voltar a figurar entre os Estados com capacidade competitiva para atrair e recepcionar grandes eventos, em qualquer área”. A declaração é da senadora licenciada Maria do Carmo Alves (DEM) ao falar sobre a importância da entrega da obra do Centro de Convenções de Sergipe, fechado há cerca de três anos para reforma.

No seu entender, a abertura do espaço trará um desenvolvimento significativo para o Estado, impulsionando a economia, uma vez que os turistas que se deslocam para atividades de negócios e eventos tendem a consumir muito mais. “Além da geração de renda, tem toda uma rotatividade comercial e o envolvimento de enorme cadeia produtiva, que vai desde o deslocamento, passando por hospedagem, alimentação, assim como o consumo de outros serviços e produtos”, disse.

A senadora destacou que, comprovadamente, os eventos corporativos e viagens de negócios promovem importante giro na economia, pois esse segmento de turista aumenta o consumo de produtos o que, “naturalmente, resulta na geração de centenas e centenas de empregos diretos e indiretos, garantindo renda a incontáveis grupos de pessoas”.

Centro de Convenções

Totalmente reformado e com um projeto arrojado, o local possui 16, 3 mil metros quadrados de área construída e tem capacidade para receber cerca de 10 mil pessoas, sendo uma média de 6,5 mil no pavilhão de exposição.

A obra teve investimento da ordem de R$ 30 milhões. Desse montante, R$ 20 milhões foram investidos pelo Ministério do Turismo que, de 2019, já liberou cerca de R$ 42 milhões para projetos de infraestrutura turística no Estado de Sergipe.

