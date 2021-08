Sergipanas participam do Campeonato Brasileiro de GR em SP

A delegação de ginástica rítmica do Club Sportivo Sergipe – CTE Thalyta Almeida, já seguiu viagem, na tarde desta segunda-feira (9), para São Caetano Do Sul, em São Paulo, para participar do Campeonato Brasileiro Pré-Infantil e Juvenil da modalidade.

Ao todo, 15 pessoas compõem a delegação, sendo 12 atletas mais as técnicas Thalyta Almeida e Virgínia Nobre, além da auxiliar técnica Victoria Kamilly. Sergipe terá quatro ginastas na categoria pré-infantil e oito na juvenil. Ao todo, participam do torneio 150 ginastas de todo o Brasil.

A expectativa da Delegação Sergipana é de não só trocar experiências como também conquistar medalhas. “Com certeza, todas as nossas atletas têm chances de conquistar medalhas. Apesar desse período de pandemia, marcado com muitas competições virtuais, as meninas não pararam de treinar, sempre adotando todas as medidas de segurança no Clube. Acredito que todo esse esforço será compensando nessa competição presencial”, afirmou a treinadora Thalyta Almeida.

O evento esportivo começa nesta quarta-feira (11) e vai até o próximo dia 15, mas, apesar de ser presencial para as atletas e comissão técnica, não será permitida a presença de público. Os interessados assistirão pelo YouTube da Confederação Brasileira de Ginástica.

Fonte: Ascom/CTETA/4P Comunicação Integrada