SMS alerta para o monitoramento dos níveis de colesterol

Como anda o seu colesterol? A resposta a essa pergunta não pode demorar muito a chegar, a checagem dos níveis deve ser feita periodicamente como forma de manter a saúde sempre em bom estado, é o que alertam os especialistas. A Secretaria de Estado da Saúde (SES), reforça a necessidade de monitorar os níveis deste composto gorduroso utilizado para a produção das membranas celulares e de alguns hormônios que popularmente chamamos de colesterol.

Lia Marina Almeida, Gerente de Doenças Crônicas da SES., explica que é preciso compreender o colesterol como sendo, na verdade, a soma de dois tipos diferentes: HDL considerado como ‘bom colesterol’ e LDL que se convencionou chamar de ‘mau colesterol’. “O colesterol sempre foi tratado como um vilão, mas é um dos lipídeos essenciais para o bom funcionamento metabólico do nosso corpo.

São de três tipos, LDL, HDL e o VLDL, o primeiro é um tipo ruim porque quando ele se eleva vai incentivar o acúmulo de gorduras e formação de placas de gordura, o que não é positivo para a saúde. Em contraponto a isso, o HDL atua removendo os níveis de colesterol ruim do nosso sangue e o VLDL que é parecido com o colesterol ruim, transporta mais triglicérides que é outro tipo de gordura presente no sangue. Os níveis mais altos de VLDL podem causar acúmulo de gordura nas artérias, o que também aumenta os riscos de doenças cardíacas.

Por isso, a detecção precoce é importante, afinal, os altos níveis de colesterol, geralmente, não apresentam sintomas, por isso, é fundamental fazer o controle regular através de exames laboratoriais”, salienta a Gerente de Doenças Crônicas.

É interessante destacar que o organismo fabrica a maior parte do colesterol que necessita para o seu funcionamento, porém, o colesterol também é encontrado nos alimentos de origem animal e muitos desses alimentos fazem parte da cultura alimentar das pessoas, tais como ovo, carne e leite. Desse modo, se não houver um controle do consumo, os níveis podem se elevar acima do ideal.

“Para equilibrar esses percentuais, ou seja, diminuir o colesterol ruim e elevar o bom, é preciso pensar no estilo de vida que está diretamente ligado aos hábitos alimentares e ao grau de atividade física que uma pessoa pratica. É preciso, então, pensar nessas práticas físicas e dieta equilibrada como parte da nossa rotina”, conclui Lia Marina Almeida.

Dicas para reduzir o colesterol

Faça exame para verificar os níveis de colesterol no sangue.

Pratique atividade física regularmente, mas antes de começar consulte um médico para saber se você tem algum tipo de impedimento e quais tipos de exercícios são mais adequados para você.

Coma moderadamente carnes e derivados de leite integral; Prefira peixes e frango sem pele ao invés de carnes vermelhas, eles têm menos gorduras; Prefira leite e derivados com menos gordura; Coma à vontade verduras, legumes e frutas frescas; Coma leguminosas (feijão, ervilha, lentilha etc.) e prefira cereais integrais (como arroz, aveia e trigo) e massas feitas com eles; Cozinhe os alimentos com um mínimo de gordura, é possível preparar vários dos seus pratos favoritos com muito pouca; Prefira os alimentos cozidos, refogados, grelhados ou assados ao invés de fritos; Refogue os alimentos com pouco óleo, utilize caldos não gordurosos; Tire a gordura de carnes e a pele de frangos; Doure a carne e drene a gordura antes de adicionar outros ingredientes; Tenha moderação na quantidade de creme de leite, chocolates, sorvetes à base de leite, presunto e demais embutidos.

Se você tem diabetes, procure a orientação de um médico sobre as adaptações necessárias na alimentação para diminuir o colesterol.

Fonte e foto SES