Terminal do DIA, em Aracaju, será interditado nesta segunda-feira, dia 09

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) informa que interditará um novo trecho do terminal do Distrito Industrial de Aracaju (DIA) a partir desta segunda-feira, dia 9, para o andamento da obra.

O trabalho foi dividido em três etapas para reduzir transtornos aos usuários do transporte durante a execução dos serviços. A primeira parte, já está quase quase finalizada. O novo trecho interditado corresponde à área do meio.

A reforma completa do Terminal do DIA faz parte do Projeto de Mobilidade Urbana de Aracaju e está orçada em R$2.445.254,21. O trabalho foi dividido em três etapas para reduzir os transtornos aos usuários do transporte durante a execução dos serviços. A primeira parte, já quase finalizada, mostra como ficará a estrutura do terminal após a conclusão da obra: com nova cobertura, pisos, banheiros, acessibilidade, bancos e catracas.

As linhas de ônibus, com a interdição , vão funcionar da seguinte forma: Na parte que já está concluída, ficarão os pontos das linhas 001, 003, 004, 041, 060, 070, 080, 100-2, 404, 405, 407, 408-1, 408-2, 412, 413, 414 e 703, que estão indo para o sentido Sul. Já no sentido contrário, ficarão os pontos de parada das linhas 040, 060, 070, 080, 200-2, 703 e 709, indo para o sentido Norte.

Na parte que ainda não foi reformada, vão ficar os pontos das linhas 001, 002, 003, 004, 005, 020, 030, 041, 100-1 e 706, que estão indo para o sentido Norte (na lateral próxima ao teatro). Do outro lado, vão parar as linhas 200-1, 401, 402-1, 402-3, 406, 411, 411B e 706, que estão indo para o Sul.