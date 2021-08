Vacina contra Covid-19 em Aracaju: veja quem pode ser vacinado nesta segunda e o que fazer

A prefeitura de Aracaju informa que nesta segunda-feira (9), as primeiras e segundas doses da vacina contra a covid-19 estão mantidas.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), garantiu a vacinação e, além dos grupos prioritários vigentes, foram vacinadas neste final de semana pessoas de 25 anos, sendo 1.484 com a primeira dose e 400 com a segunda dose.

Os pontos fixos funcionam das 8h às 16h, e o drive do Parque da Sementeira segue aberto até às 17h. Para a segunda dose não necessita de código em nenhum ponto, apenas documentos pessoais e o cartão de vacina onde a primeira dose foi registrada.

Quem pode ser vacinado

Pessoas 25 anos e nascidas nos dias 7, 8 e 9 de agosto de 1995; Gestantes e puérperas a partir dos 18 anos; Lactantes adultas com filhos nascidos em dezembro de 2020 e 2ª dose da CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer.

O que fazer se você está nos grupos acima

Público por idade: para receber a primeira dose do imunizante, o público desta faixa etária pode comparecer, entre 8h e 17h, ao drive-thru do Parque Governador Augusto Franco (Sementeira) e ao 28º Batalhão de Caçadores, mediante cadastro no portal VacinAju.

Foto Marcelle Cristinne