VacinAju: Prefeitura anuncia repescagem escalonada e disponibiliza cadastramento

Juntamente com o anúncio do avanço da vacinação para as pessoas com 23 e 24 anos, a Prefeitura de Aracaju também retomará a vacinação das pessoas que não puderam comparecer na data da sua idade, de maneira escalonada e mediante cadastramento prévio.

A repescagem acontecerá no próximo final de semana (dias 14 e 15), para quem tem 56 e 57 anos (público esperado 6.287 pessoas), e para os que se ausentaram por motivo de doença e trabalho.

Com o intuito de tornar mais rápido e prático o atendimento das pessoas que perderam a data de vacinação, a Prefeitura de Aracaju desativou o e-mail vacinacovid1@aracaju.se.gov.br e passou a adotar outra forma de cadastro para a repescagem da primeira dose, a qual será feita para as idades que não atingiram 90% do público aguardado.

A partir desta segunda-feira, 9, quem perdeu a data da sua vacinação deve se cadastrar no site do VacinAju (https://aracajusms.voipy.com.br/sisvacinacao). Serão disponibilizadas duas modalidades de cadastro para a repescagem: uma com justificativa e outra sem.

Para quem se cadastrar com justificativa deve ficar atento de que ela será válida apenas por motivo de doença ou trabalho, e que em qualquer um dos casos será preciso anexar o atestado ou a declaração como comprovante.

Além desse comprovante, é necessário anexar um documento de identificação com CPF e comprovante de residência de Aracaju. Após o cadastro, o usuário precisa consultar o CPF, no mesmo site, para verificar se o cadastro foi aprovado e gerar o código. Com o código impresso ou pelo celular, pode buscar um dos pontos de vacinação.

Se o cidadão já se cadastrou anteriormente e já recebeu o seu código, basta aguardar o próximo final de semana e se dirigir a um dos locais. Caso não tenha feito o cadastro, é obrigatório que realize sua inscrição no portal.

Locais de vacinação

Os pontos que funcionarão para a vacinação do grupo da repescagem são: os drives montados no Parque da Sementeira e no 28º Batalhão de Caçadores, funcionando das 8h às 17h; e a Universidade Tiradentes (Farolândia) e Estação Cidadania (Bugio), funcionando das 8h às 16h.

“Essa nova estratégia irá tornar o processo de validação das solicitações mais prático e eficiente. As pessoas que já enviaram e-mail devem aguardar a análise de sua solicitação, pois as equipes estão intensificando esse trabalho para finalizar essa demanda. As pessoas que não têm acesso ao VacinAju ou alguma dificuldade com o uso da internet podem se dirigir à Unidade Básica de Saúde mais próxima e solicitar o seu cadastramento na repescagem”, orienta a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza.

Segunda dose

O e-mail vacinacovid2@aracaju.se.gov.br continua válido para as solicitações referentes à aplicação da segunda dose, a exemplo de quem tomou a primeira dose em outra cidade e atualmente reside na capital.

No e-mail, a pessoa deve anexar uma cópia do cartão de vacina com o registro da primeira dose, um comprovante de residência de Aracaju e um documento de identificação com foto e CPF.

VacinAju

Desde o lançamento do portal para cadastramento na campanha de vacinação contra a covid-19 na capital até o momento, o site do VacinAju já gerou 122 mil códigos de validação. Desse total, 102.265 pessoas se vacinaram utilizando o código.

Foto: Marcelle Cristinn