Valadares Filho espera gestão eficiente para que Centro de Convenções possa impulsionar retomada do turismo

Após seis anos em obras, o Centro de Convenções de Sergipe (CIC) foi entregue na manhã desta segunda-feira, 9. Para o presidente estadual do PSB, Valadares Filho, a inauguração do CIC é uma vitória para o setor econômico sergipano, especialmente para o turismo, que foi duramente atingido com as restrições implementadas para conter o avanço da pandemia.

“Enquanto deputado federal e presidente da Comissão de Turismo da Câmara Federal, consegui viabilizar R$ 20 milhões para obra, e acompanhei de perto o andamento dos trabalhos de modernização e ampliação do Centro de Convenções. Foram diversas reuniões e idas ao Ministério do Turismo, que garantiram a capacitação de recursos e possibilitaram a revitalização deste espaço de eventos”, destaca Valadares Filho.

De acordo com ele, o Centro de Convenções será importante para impulsionar o retorno das atividades do setor turístico em Sergipe. O presidente do PSB, espera compromisso e seriedade da empresa que irá administrar o local pelos próximos 25 anos.

“Tenho orgulho de ter contribuído com este projeto e espero que o nosso Centro de Convenções possa fortalecer o processo de retomada do setor turístico em Sergipe. Mas para que isso aconteça, é preciso uma gestão eficiente e profissional. Que dialogue e trabalhe em parceria como todo trade turístico. Que seja capaz de transformar o local em um instrumento viável para atração de eventos e a movimentação de vários outros setores que sobrevivem do turismo, gerando renda, emprego e dignidade para a nossa gente”, afirma Valadares Filho.

Foto: Marcos Rodrigues/ASN