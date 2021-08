Valdevan Noventa diz que  em nenhum momento iria “suspender o diálogo”

A Assessoria de Imprensa do deputado federal Valdevan Noventa (PL-SE) vem a público responder com veemência matéria publicada no site Liberdades assinada pelo jornalista, Pedro Valadares, com o título principal “Valdevan pode apoiar candidato de Belivaldo.” Em nenhum momento o deputado afirmou, para quem quer que seja, que iria “suspender o diálogo” muito pelo contrário, ele está ampliando cada vez mais.

O deputado Valdevan Noventa tem profundo respeito aos nomes citados pela matéria, que em nenhuma situação buscou apurar os fatos com concretude. Vale destacar, que não é verídico que ele esteja “construindo um sólido entendimento político com o grupo situacionista liderado pelo governador Belivaldo Chagas” não há essa decisão, até o presente momento.

Reafirmamos que os diálogos e as visitas do deputado pelo estado continuam alicerçando a sua pré-candidatura ao Senado Federal. “O meu lado é o do povo”, disse Valdevan Noventa em resposta à matéria. Como tem afirmado em diversas entrevistas, o parlamentar não tem pretensões de trilhar seu caminho político com a reeleição para deputado federal, mesmo sabendo do seu potencial e das reais chances de vitória no próximo pleito eleitoral.

Considerando que muitos diálogos irão ocorrer nos próximos meses, Valdevan Noventa não abrirá mão de sua palavra e da sua honra. Continuará trabalhando em Brasília em prol dos municípios sergipanos e no momento certo apresentará as suas futuras alianças.

Assessoria de Imprensa

Deputado Federal Valdevan Noventa