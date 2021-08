A Defensora: “uma história de amor”, diz Emília Corrêa

Os mais de 30 anos de atuação da vereadora Emília Corrêa (Patriota) à frente da Defensoria Pública, lidando com as angústias e defendendo os direitos dos mais desprovidos, serão resgatados através de um documentário. A história será contada por meio de relatos de pessoas próximas que conviveram com a Defensora Pública (hoje, aposentada) ao longo dos anos e acompanharam de perto os trabalhos desenvolvidos por ela.

Aproveitando a semana que celebra o dia da Advocacia, Emília convida você, para acompanhar o lançamento do documentário no próximo dia 12/8, às 8h, em suas plataformas digitais de comunicação: Instagram, Facebook, YouTube e Site.

Breve Histórico

Emília desempenhou seu trabalho na área Cível, Penal, do Consumidor, Direito da Família, Juizados Especiais, conduziu diversos júris pelo Estado. Foi duas vezes Corregedora Geral da Defensoria Pública, Secretária Geral da Defensoria Pública, Professora de Direito Constitucional II (UNIT), Conselheira da OAB em duas gestões, Presidente da 1ªTurma do Tribunal de Ética da OAB, Vice Presidente da Comissão de defesa da advocacia pública da OAB, compôs a Lista Sêxtupla (da OAB) para concorrer a vaga de Desembargadora e, também a Lista Tríplice para mesma vaga, mas, desta vez, para o Tribunal de Justiça de Sergipe (TJ/SE), Pós-Graduada em Direito Público e em Ciências Penais, palestrante em eventos jurídicos regionais e nacionais, com diversos artigos publicados, inclusive na Revista Consulex, além dos serviços prestados à sociedade sergipana na informação do direito através da televisão, rádio e internet. No entanto, foi na busca pelo acesso à justiça aos mais vulneráveis que Emília encontrou sua vocação e dedicou exatos 33 anos de sua vida.

Toda essa história não poderia ficar em desconhecimento, por isso, surgiu a ideia de criar o documentário: A Defensora: “uma história de amor”

O quê?:Documentário A Defensora: “um caso de amor”

Quando: 12/8

Onde: Redes Sociais da vereadora Emília Corrêa – Emília Corrêa (Facebook), @emiliacorreaoficial (Instagram), Emília Corrêa (YouTube) emiliacorrea.com.br (Site)

Horário: 8h

Por Andréa Lima