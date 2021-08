Alunos da rede municipal de Lagarto serão contemplados com o projeto “Adote um leitor”

Uma pesquisa realizada aponta que 58% dos aracajuanos se consideram leitores. Mas infelizmente, o cenário muda quando seguimos para outros munícipios de Sergipe. No interior, a ausência de ações que promovam a leitura limita o processo criativo e o aprendizado dos alunos.

Para reverter esta realidade, o Instituto Vida, da Igreja Adventista, através do projeto “Adote um leitor”, firmou parcerias com empresários da cidade de Lagarto-SE, que aceitaram apadrinhar crianças carentes da Escola Municipal José Antônio dos Santos com 583 estudantes matriculados entre 4 e 10 anos. No dia 24 de fevereiro, às 19h, as 60 famílias beneficiadas pelo projeto “Adote um leitor” conhecerão pessoalmente seus padrinhos e receberão o material educativo.

Segundo o responsável pelo Instituto Vida no estado de Sergipe, pastor Vitelmo Vieira, a meta do projeto “Adote um leitor” em Lagarto é alcançar todas as famílias da Escola Municipal José Antônio dos Santos e expandir o projeto para mais escolas da cidade de Lagarto e outros municípios do estado. “Você também pode ajudar uma criança a sonhar a conhecer outras possiblidades de vida através de leituras educativas que a ajudarão no relacionamento com seus pais, coleguinhas, professores e comunidade. O nosso objetivo é levar o projeto “Adote um leitor” para todo o estado de Sergipe”, explica.

O Instituto Vida existe em toda a América do Sul. A história da pequena Railane Oliveira foi um grande marco do projeto no Brasil. Filha de catadores de resíduos, enquanto seus pais estavam no aterro sanitário em busca de objetos para vender, a pequena se refugiava embaixo de uma tenda improvisada para a leitura doada por seu padrinho.

“Mesmo estando em um cenário cinza, sem perspectiva, essa criança, lá na cidade de Barreiras- BA, era transportada através da leitura a outros lugares, ideias e realidades. Railane dizia estar estudando para ser advogada, este é o seu sonho! Com certeza, quanto mais parceiros tivermos para adotar mais crianças, haverá mais possibilidades de fazer com que elas alcancem seus sonhos familiares, profissionais, emocionais e espirituais também”, finaliza pr. Vitelmo.

