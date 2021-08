Aprovação do Banese Card cresce e atinge todo o território nacional

Em apenas 13 dias a quantidade de solicitações do cartão Banese Card Elo Nanquim aumentou mais de 1.600%

O Banese Card agora conta com clientes em todos os Estados do país e no Distrito Federal. A conquista chega após o sucesso da campanha “37 pontos por dólar do Banese Card Elo Nanquim”, realizada de 15 a 28 de julho deste ano. Antes da ação, o produto estava presente em seis estados da Federação.

A campanha é parte da estratégia de expansão dos negócios e da presença da marca Banese em todo o território nacional. O Banese Card Elo Nanquim integra o portfólio de produtos da Sergipe Administradora de Cartões e Serviços (SEAC), empresa do Grupo Banese, e foi lançado em janeiro de 2020.

Durante a promoção “37 pontos” houve o aumento de 1.608% nas solicitações do cartão, em relação ao mesmo período do mês de junho de 2021, o que significa um crescimento de 20 vezes do número de clientes do Banese Card Elo Nanquim. Sergipe, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia são os locais que agora concentram a maior quantidade de consumidores da bandeira.

Também houve um acréscimo de 24% no total de clientes ativos do produto, ou seja, aqueles que efetivamente compraram com o cartão durante a realização da campanha. Esse percentual foi possível, inclusive, graças à liberação do cartão virtual logo após a aprovação da proposta. Ou seja, o cliente pôde realizar compras e acumular pontos na promoção antes mesmo do recebimento do cartão físico.

“Fizemos uma campanha forte e inédita no país. Oferecer 37 pontos Livelo a cada dólar em compras foi algo que surpreendeu muita gente. Alcançamos o nosso objetivo, que foi o de impactar as pessoas e de mostrar a marca Banese Card, e a força que ela possui, para o Brasil inteiro. Estamos muito felizes com os resultados obtidos e já planejando mais novidades”, declara o presidente da SEAC, Anderson Santana.

Além do incremento no número de clientes, o Banese Card Elo Nanquim registrou crescimento de 304% no volume de compras durante os 13 dias de campanha, no comparativo com o mesmo período do mês anterior. O ticket médio do cliente ativo saltou de R$ 1,6 mil para R$ 4,1 mil. Mesmo após o encerramento da promoção a quantidade de novas solicitações do cartão manteve o ritmo, isso porque, a bandeira oferece mais vantagens que os concorrentes, a exemplo de pontos adicionais no momento do desbloqueio do cartão, dentre outras.

PONTUAÇÃO ADQUIRIDA

Os pontos acumulados durante a ação “37 pontos por dólar” serão creditados aos clientes até o dia 31 de agosto de 2021. O saldo pode ser acompanhado pelo aplicativo da Livelo, onde também estão descritos os produtos pelos quais os pontos podem ser trocados. Integram o catálogo itens de beleza, utensílios para casa, eletroeletrônicos e passagens aéreas.

Para solicitar o Banese Card Elo Nanquim basta acessar o site www.banesecard.com.br e clicar em “Peça já o seu”, preencher o contrato de adesão e enviar os documentos solicitados. Até o dia 31 de agosto, em virtude da promoção de lançamento do cartão, os novos clientes ganharão cinco mil pontos Livelo no momento do desbloqueio do Banese Card Elo Nanquim e 10 mil pontos na primeira fatura acima de R$ 5,5 mil. Também receberão 3,7 pontos a cada U$ 1 em compras, sendo 2,2 pontos para cada U$ 1 e 1,5 ponto adicional durante a vigência da campanha.

Destinado a pessoas com renda a partir de R$ 10 mil, o Banese Card Elo Nanquim oferece diversos benefícios exclusivos, como isenção da anuidade durante o primeiro ano de uso, que poderá ser estendida nos anos seguintes, caso os gastos por fatura sejam iguais ou superiores a R$ 5,5 mil. Cartões adicionais também contarão com essa isenção, benefícios que não são oferecidos pelos concorrentes da categoria.

Os clientes Elo Nanquim do Banese Card possuem acesso a seguro viagem, sem qualquer custo adicional, quando as passagens forem compradas com o cartão; obtenção de chip de viagem internacional; acesso às salas VIPs dos principais aeroportos do Brasil e do mundo; wi-fi grátis e seguro proteção.

Ascom Grupo Banese