Moradores reconhecem importância do plantio de mudas no 17 de Março

Em continuidade às ações do projeto Aracaju Mais Verde, que visa ampliar o índice arbóreo da capital sergipana, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), plantou mais 120 mudas ao longo da avenida João Amazonas, localizada no bairro 17 de Março.

“Até o fim do ano, o planejado é colocar mais 3.500 mudas pela cidade com este projeto, que foi possibilitado por meio da captação de recurso com o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Ministério da Justiça”, explica o secretário do Meio Ambiente, Alan Lemos.

Para a diarista Vilma Solange, moradora do 17 de Março, “a avenida fica muito mais bonita”. “Que essas mudas sejam bem tratadas. As árvores são lindas e só trazem benefícios para a saúde. Acho que a Prefeitura está de parabéns”, destacou.

Segundo o motorista aposentado Edvaldo Mota, esse plantio realizado pela Prefeitura representa mais qualidade de vida. “Do jeito que a temperatura está subindo não é fácil não. As árvores refrescam tudo, o que é bom pra passear pela tarde, fazer caminhadas e tudo mais”, afirmou.

“O plantio trouxe melhor organização para a cidade, ar puro e muitos benefícios para a saúde e o bem estar das pessoas”, disse a auxiliar de limpeza Vilma Melo. “O trabalho da prefeitura faz muito bem para as pessoas”, completou.

O coordenador do Horto Municipal de Aracaju, Vitor Melo, ressalta que o plantio faz parte das ações estratégicas da Sema. Ele explicou que, em especial, no bairro 17 de Março, há um baixo índice arbóreo, o que implica num maior espaço de área verde a ser ocupado. Segundo Vitor, as espécies escolhidas para o plantio na região são pau-formiga, mangueira, oitizeiro, cajazeiro, jenipapeiro, ipê rosa e gravioleiro.