Barra dos Coqueiros vacina pessoas de 30, 29 e 28 anos

A Secretaria de Saúde de Barra dos Coqueiros informa que nesta terça-feira, 10, dará continuidade ao Plano de Operacionalização da Campanha de Vacina Contra a COVID19 por faixa etária, no posto de Saúde, localizado na Rua da Lavanderia, nº 95, conforme cronograma:

10/08 ( a partir das 13h) – 30 anos;

11/08 (Das 8h às 16h) – 30 anos;

12/08 (Das 8h às 16h) – 29 anos;

13/08 (Das 8h às 16h) – 28 anos

Aproveitamos a oportunidade para convidar as pessoas para receber a 2ª dose, principalmente as que receberam a 1ª entre 24 de abril a 16 de maio, com o objetivo de completar o esquema vacinal e aumentar a eficácia da vacina, evitando a contaminação, alta transmissão e possíveis óbitos pela Variante Delta.

OBSERVAÇÃO:

Precisa apresentar cartão de vacina, comprovante de Residência, Cartão do SUS e Carteira de Identidade;

Mesmo recebendo as duas doses de vacina continue a usar a máscara, higienizar as mãos e manter o distanciamento social. Essassão medidas importantes para a prevenção do vírus.

Prefeitura de Barra dos Coqueiros