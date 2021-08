Belivaldo vibra com queda expressiva da Covid, mas adverte: ainda não é hora de baixar a guarda

O governador Belivaldo Chagas (PSDB) disse nesta terça-feira (10) que Sergipe continua com ótimas notícias sobre a pandemia no Estado. Mostrou que no último boletim Covid-19, Sergipe e Território Nacional, elaborado pelo Observatório de Sergipe e divulgado nesta terça, “nosso Estado apresenta tendência expressiva de queda nos números desde a segunda quinzena de junho, neste segundo e maior pico da doença no estado”.

As médias móveis de casos (-45%), mortes (-36%) e internações (-44%) até o dia terça-feira (09), continuam a cair em relação a 14 dias atrás. Nesta semana epidemiológica, Sergipe também atingiu 1,1 mortes pela Covid-19 a cada 100 mil habitantes, abaixo da média nacional (3,0/100 mil hab.) e do Nordeste (1,7/100 mil hab.), tornando-se o estado com a 3ª menor proporção de óbitos do Brasil.

– Não tenho duvidas de que estes bons números se devem a vacinação, que hoje já passa das 1,1 milhões de pessoas com pelo menos a 1ª dose (48% da população), mas também à adoção das medidas restritivas, como o toque de recolher, uso de máscara e distanciamento, disse

Belivaldo entretanto adverte: ainda não é hora de baixar a guarda, especialmente com a chegada de novas variantes do vírus pelo país. Continue fazendo a sua parte para vencermos esta doença!