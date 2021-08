Briga de foice nos bastidores

Por Adiberto de Souza *

O governador Belivaldo Chagas (PSD) vai precisar de muito jogo de cintura para manter até as eleições a ampla coligação partidária que lhe apoia. Interessados nas melhores posições da chapa majoritária, os aliados travam nos bastidores uma verdadeira briga de foice. Alguns mais afoitos ameaçam romper se não forem atendidos em suas exigências. O governador não terá como agradar a todos, pois há mais desejos em jogo do que cargos majoritários para distribuir. Embora os governistas digam publicamente aceitar a chapa que for definida pela maioria, percebe-se que, no fundo, todos querem puxar a brasa para suas sardinhas. Portanto, Belivaldo terá de pisar em ovos para não provocar o estouro da boiada. Político experiente, o governador vai cozinhar o galo até a hora H, quando tentará montar um time coeso e forte para o enfrentamento eleitoral de 2022. Marminino!

Brincando de golpe

O extemporâneo desfile de tanques militares pelas largas avenidas de Brasília permite suspeitar que o presidente Jair Bolsonaro sonha com um golpe militar. Nem precisa dizer que a exibição organizada pelos fardados está sendo duramente criticada pelos políticos. Os senadores Rogério Carvalho (PT) e Alessandro Vieira (Cidadania) bateram duro na brincadeira sem graça do capitão de pijama. Segundo o petista, o ato é uma clara provocação e uma ameaça contra a democracia. Por sua vez, o cidadanista alertou que “o Brasil não é um brinquedo na mão de lunáticos”. Home vôte!

Plano de obras

O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) reuniu a bancada governista na Câmara de Aracaju para apresentar um projeto de lei prevendo uma série de investimentos. O pedetista promete anunciar hoje para os aracajuanos o plano de obras exibido ontem aos vereadores. Também nesta terça, Edvaldo oficializará o início de mais uma etapa do processo de substituição de lâmpadas convencionais pela tecnologia de LED. Será às 18h, na avenida Poço do Mero, no conjunto Bugio. Vixe!

Oposição se arruma

Dependesse apenas do ex-senador Eduardo Amorim (PSDB), o candidato a governador de Sergipe pela oposição seria o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL). O tucano revela que a sucessão estadual tem sido muito discutida entre o PSDB, PL, Patriota e Podemos, mas ainda não há nada definido sobre a chapa majoritária. No PSDB, contudo, já está acertado que Eduardo Amorim será candidato a senador. Então, tá!

Na mira da Justiça

O ministério Público Federal denunciou à Justiça três ministros, um senador e um deputado federal. Todos são acusados de afrontarem as normas sanitárias contra a convid-19, durante a inauguração da nova ponte sobre o Rio São Francisco, entre Sergipe e Alagoas. O evento aconteceu em janeiro passado, e os acusados desfilaram no meio do povo sem máscaras. Foram denunciados pelo MPF o então ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, o ministro do Turismo, Gilson Machado, o senador Fernando Collor e o deputado federal Marx Beltrão. Misericórdia!

Sergipe de fora

Não será dessa vez que o ex-presidente Lula (PT) visitará Sergipe. O périplo do petista pelo Nordeste, previsto para começar no próximo dia 15, inclui visitas ao Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Bahia. Segundo os organizadores da viagem, Sergipe será incluído nas próximas viagens de Lula pela região. Ah, bom!

Ai que dor!

A dor crônica é relatada por 37% da população. Segundo pesquisa da Sociedade Brasileira para Estudo da Dor, a faixa etária média de ocorrência da dor é 41 anos. Em relação ao sexo, as mulheres são maioria entre os relatos de dores crônicas. O uso de celulares e tablets pode ser um fator que contribua para o aumento de dores crônicas. Práticas saudáveis, como boa alimentação e atividade física regular são medidas de prevenção para este tipo de dor. Se cuide!

De olho no governo

O ex-deputado federal Jorge Alberto praticamente definiu o seu ingresso no DEM. Reunido com o presidente do partido em Sergipe, José Carlos Machado, o ex-parlamentar demonstrou interesse em disputar o governo estadual pelo DEM. Jorge Alberto foi eleito uma vez para a Assembleia e duas para a Câmara Federal. Segundo Machadão, o DEM não tem qualquer compromisso com outros partidos sobre as eleições em Sergipe: “O nosso presidente nacional, ACM Neto, acha que está na hora de recuperar o prestígio dos democratas, sobretudo no Nordeste”. Crendeuspai!

Filhote da ditadura

Decididamente, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) sonha com os tempos sombrios, quando quem discordava do ditador de plantão era terrivelmente comunista, comedor de fígado de criancinhas. Basta ver quem são os heróis do dito cujo: o torturador Brilhante Ustra e os ditadores Alfredo Stroessner e Augusto Pinochet. Tomara que a escuridão da ditadura só ocupe a cabeça do capitão de pijama, que se compara ao desenho animado Johnny Bravo, um louro musculoso, estúpido, egocêntrico e vaidoso. Aff Maria!

Maria da Penha

“Políticas públicas pela vida das mulheres” serão debatidas, nesta terça-feira, durante a live promovida pela vereadora aracajuana Ângela Melo (PT). O evento faz parte das comemorações pelos 15 anos da Lei Maria da Penha, que pune autores de violência doméstica. Com início marcado para às 19h, a live terá como debatedoras Adélia Pessoa e Anatalina Lourenço. Prestigie!

* É editor do Portal Destaquenotícias