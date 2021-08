Município de Capela anuncia vacinação de jovens com 18 anos

O município de Capela anunciou na manhã desta terça-feira, 10, o avanço na vacinação contra a Covid-19 por faixas etárias, chegando ao patamar de vacinados com 18 anos ou mais. Com 34.514 habitantes, Capela hoje possui 15.720 vacinados, que correspondem a 45,54% da população vacinada com ao menos uma das doses.

O secretário da Saúde, Cleverton Oliveira, destacou que o avanço na vacinação é resultado de uma política séria, com esforços somados entre as equipes que compõe a pasta, para vacinar o máximo de capelenses possíveis.

“Desde a chegada das primeiras doses, temos tratado a vacinação com muita seriedade, além de termos agido com muita transparência com a população. Sempre que chegam novos imunizantes, informamos, aumentamos a faixa etária de aplicação e assim vamos avançando. O mesmo processo ocorre quando esgotamos as doses em estoque”, disse.

Atualmente, Capela vive uma situação de estabilidade em relação à pandemia da Covid-19. De 133 casos ativos registrados há exatamente dois meses, o município passou a registrar apenas 13 registros, representando uma queda de 90,2% no número de pessoas com o vírus. Além disso, o município zerou o número de internados e não registra um novo óbito há um mês e meio.

Para a prefeita Silvany Mamlak, os bons resultados da vacinação merecem ser comemorados, mas com cautela e manutenção dos esforços por um avanço cada vez maior da vacina na população. “Ficamos felizes em saber que a dedicação das nossas equipes tem culminado na proteção da população. Vidas estão sendo salvas e eu tenho certeza de que continuaremos empenhados para que mais e mais pessoas sejam imunizadas e, desta forma, venhamos a superar esse momento”, completou.

