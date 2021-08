Centro de Convenções movimentará comércio no estado de Sergipe

A boa notícia do retorno do Centro de Convenções de Sergipe às suas atividades normais, consumada na manhã de segunda-feira, 09, pelo governo Belivaldo Chagas, encheu de esperanças o segmento do varejo sergipano, em busca da retomada da economia após o episódio da pandemia, que já dá sinais de estabilização e ou finalização.

Para a FCDL/Sergipe, a retomada do Centro de Convenções proporcionará ao segmento do Turismo e sua cadeia produtiva, alavancar vários eventos, feiras, palestras e seminários grandiosos no Estado, “trazendo lado a lado o varejo neste bojo, pois o comércio também é aquecido por esta movimentação”, diz, convicto, o presidente da entidade, Edivaldo Cunha.

Além de eventos do porte do turismo, que traz milhares de pessoas à cidade de Aracaju, o comércio, bares, restaurantes e excursões ao interior também movimentam a economia quando os grandes congressos, feiras e palestras são realizadas no Centro de Convenções, “gerando a expectativa favorável a todos os setores da cadeia produtiva, incluindo aí o varejo”, destaca o presidente da FCDL.

Outro ponto mencionado por Edivaldo Cunha é o fato de que o governo sergipano fez, corretamente, uma licitação para a administração do Centro de Convenções, “que recairá para a iniciativa privada, com larga experiência no ramo, assegurando um futuro bem promissor para este importante equipamento necessário ao desenvolvimento do turismo de eventos”, pontuou.

Por Elton Coelho