Com estoques baixos, Hemose continua convocando doadores de sangue

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) segue com a convocação da população para restabelecer os estoques dos sangues, O, A, B e AB positivo e negativo. “Ainda enfrentamos uma redução de 50% no comparecimento de pessoas que vêm doar”, informa a gerente de Ações Estratégicas, Rozeli Dantas.

Apesar do apoio de alguns grupos que se deslocam de seus municípios até Aracaju, sede do Hemocentro, e de voluntários fidelizados, o número de doações está abaixo do necessário. “Queremos convocar os doadores e pedir o apoio da população para vim doar no Hemose ou no Shopping Riomar”, salienta a gestora da Captação.

Devido às medidas protetivas para o enfrentamento da pandemia do coronavírus, a doação de sangue no posto de coleta no Riomar, acontece na segunda, quarta, quinta e sexta, no horário das 13h às 16h.”Esse sangue que as pessoas doam, passa por diversos testes e depois vai para o atendimento de pacientes na rede hospitalar em tratamento oncológicos, leucemias, aplasias, anemias crônicas, além de outras doenças”, finaliza Rozeli Dantas.

Para ser um doador de sangue é preciso estar bem de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar acima de 50 kg, e apresentar documento oficial com foto, válido em todo território nacional. No dia da doação é necessário estar bem alimentado.

Mais informações e agendamentos através dos telefones: 3225-8039, 3259-3174 ou 99191-2977.