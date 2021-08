Democracia em pauta: mandata de Linda Brasil recebe visita de Marcélio Bonfim

Nesta segunda-feira, 9, a Mandata da vereadora Linda Brasil (PSOL), recebeu a visita do ex-vereador Marcélio Bonfim, grande militante histórico de Sergipe, e símbolo da memória viva do período de resistência aos anos de chumbo, de 1964 a 1984, em Aracaju. Marcélio, como outros companheiros históricos vivenciaram dias de luta pela redemocratização do país, e a dureza do período do golpe militar.

Sua história e trajetória, como militante e preso político, deve ser conhecida por todos os sergipanos, e ensinada nas escolas. Ele foi um dos resistentes barbaramente torturado no Quartel do 28 BC, depois respondendo a Inquérito Policial Militar na Justiça Militar da Bahia. Em uma conversa bastante proveitosa, a parlamentar e o ex-vereador falaram sobre projetos voltados ao resgate da memória e história da luta pela democracia em Sergipe.

Para Linda Brasil esse encontro foi uma verdadeira aula de história, e de extrema necessidade nesse momento crítico de ameaça a democracia e de uma política fascista que avança nesse governo genocida.

“Uma pessoa que tem um histórico de luta e resistência, contribuindo com a nossa mandata é muito significativo, foi uma manhã de conhecimento, de resgate da história de luta. Foi um momento de aprendizado e fortalecimento da minha luta. Ouvir de uma referência como Marcélio que a nossa vitória é um momento histórico da política aqui em Aracaju é muito gratificante”, expressou Linda.

A contribuição de Marcélio Bonfim foi fundamental para a instituição da Comissão Estadual da Verdade Paulo Barbosa, que completa 6 anos de instituída. Agora existe uma expectativa de que o governo do estado através de sua gráfica lance em livro o relatório final para que a sociedade Sergipana possa ter acesso a documentos e a história de homens e mulheres que lutaram pelo restabelecimento de nossa democracia.

Marcélio Bonfim tem longa trajetória na luta pelas transformações sociais. Quando jovem atuou no movimento estudantil, participou de campanhas de alfabetização pelo método Paulo Freire, atualmente é filiado ao Psol, ele foi vereador de Aracaju por dois mandatos e um dos fundadores do Partido Comunista Brasileiro em Sergipe. Ele foi também um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores (PT) no Estado, tendo sido o primeiro candidato a governador pelo PT em Sergipe.

Fonte e foto assessoria