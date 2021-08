Deputado  defende redução de imposto para os provedores de Internet

O deputado Georgeo Passos (Cidadania), utilizou a tribuna no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe, nesta terça-feira, 10, para solicitar que em Sergipe, a exemplo do que vem acontecendo em outros estados, haja a redução da carga tributária para os pequenos provedores de Internet.

“Já foi autorizado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), uma redução de até 75% aos provedores de pequeno porte, pois a Internet como um todo precisa melhorar e isso vem sendo constatado no período da pandemia. Estamos vendo uma expansão muito grande nesse mercado de provedores de Internet não só na capital, mas no interior a exemplo dos municípios de Itabaiana, Ribeirópolis de Lagarto. Precisamos tentar junto com o Governo de Sergipe e os colegas parlamentares que se somem à luta para a adesão ao Confaz”, observa.

Georgeo Passos acrescentou que atualmente a carga tributária é muito pesada. “A gente percebe que as empresas ficam no Sistema Simples e não expandem por causa da carga tributária. O Confaz já autorizou a adesão e alguns estados como Bahia, Ceará e Tocantins já estão fazendo com redução de até 75% dos impostos a esses provedores para que possam levar Internet de qualidade ao interior. Aqui em Sergipe temos o exemplo da Itnet de Itabaiana que fornece Internet de fibra ótica, gerando quase 100 mil empregos”, reitera.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza