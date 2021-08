Diná Almeida e Fábio Reis levam programa Wi-Fi Brasil para interior de Tobias Barreto

A deputada estadual Diná Almeida (PODEMOS) esteve no povoado Campo Pequeno, em Tobias Barreto, para inaugurar um ponto de conexão do programa Wi-Fi Brasil, disponibilizando sinal de rede de internet para cerca de 200 famílias. A iniciativa é resultado da atuação do deputado federal Fábio Reis (MDB) junto ao Governo Federal. O parlamentar estava presente na oportunidade e recebeu os agradecimentos de Diná, responsável por pleitear a conquista para o povoado.

“A comunidade agora terá acesso à internet banda larga via satélite, gratuita e ilimitada, para se conectar. Estou muito feliz e grata ao deputado Fábio Reis, que não mede esforços para atender às solicitações que faço voltadas para Tobias Barreto. É uma iniciativa muito importante e faz uma grande diferença na vida de pessoas que se encontram em estado de vulnerabilidade social”, pontuou a deputada.

Fábio Reis destacou a relevância de um projeto que representa um avanço na comunicação para os moradores do povoado. “Estamos dando uma oportunidade à turma de se conectar, fazer suas pesquisas, estudar e interagir, garantindo uma comunicação social e digital que veio com alta qualidade. A antena vai captar o sinal via satélite e o roteador distribui para todos em sinal aberto”, frisou o deputado.

