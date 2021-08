Fecomércio renova convênio com escritório de representação na China

Foi assinada na manhã desta terça-feira (10) a renovação do convênio de representação internacional da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe, com a Continental Corporation, que permanece sendo a empresa de representação da Fecomércio Sergipe na China. O trabalho iniciado no ano de 2019 tem trazido resultados importantes para o processo de comércio exterior de Sergipe, estimulando as transações internacionais do estado com vários países, cuja Continental Corporation possui representação.

O convênio foi assinado pelo presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira, e pela CEO da Continental Corporation, Daniela Sena, empresária sergipana radicada há 10 anos em Guanghzou, na China. A empresa possui atuação na Ásia, Europa, América e Brasil. Na oportunidade, foram discutidas novas ações de processos de exportação que estão sendo encaminhados pela Fecomércio, a exemplo de captação de produtos locais para envio ao mercado chinês, com expansão das atividades, através de processos de exportação graneleira produzida no estado.

O presidente Laércio salientou a importância do comércio exterior no estado, com a quebra de paradigmas e transformação da realidade, estimulando as empresas locais a enviarem seus produtos para o mercado internacional, através do Programa de Internacionalização de Negócios, desenvolvido pela Fecomércio.

“Iniciamos os trabalhos em 2019 e estamos colhendo resultados importantes, mesmo diante de tudo que aconteceu no cenário mundial, estamos conseguindo captar empresas e estimular negócios para que possamos exportar nossa produção. Agora temos mais força no mercado internacional, o que está atraindo novos interessados em enviar seus produtos e serviços para o exterior. Nossa consultoria de negócios tem se fortalecido e a atuação da Continental Corporation tem sido muito importante para esses avanços”, comentou Laércio.

A CEO da Continental Corporation, Daniela Sena, destacou a parceria realizada com a Fecomércio, lembrando que os esforços desenvolvidos estão fortalecendo a posição sergipana no cenário do comércio internacional e que isso tende a se projetar com a expansão da atuação sergipana no mercado exterior.

“Temos discutido bastante com várias empresas, produtores que têm a vontade de enviar seus produtos e serviços para a China e para todo o mundo. Temos grandes possibilidades de aumentar a participação de Sergipe no mercado e estamos prospectando novos negócios no Brasil, o que vai fazer com que os negócios sergipanos na China cresçam cada vez mais”, afirmou.

A assinatura da renovação do convênio foi acompanhada pelo superintendente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Maurício Gonçalves, pelo coordenador do Instituto Fecomércio e gestor de relações internacionais da entidade, Lucas Uriel, pelo COO da Continental Corporation, Johan Van Dyk, e pela assistente executiva da Continental Corporation no Brasil, Bárbara Cardoso.

Na oportunidade, foram discutidas algumas possibilidades de produtos a serem captados, compradas dos produtores brasileiros e enviadas para o mercado chinês, através de vários canais de abastecimento, inclusive do Porto de Sergipe.

Por Marcio Rocha