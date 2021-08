Final de semana movimentado

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

A semana amanheceu cheia de pequenos fatos que não tiveram confirmação e de outros que se enxerga no escuro a olho nu. O primeiro deles revelava que o Governo faria mudanças imediatas no IpesSaúde. Não passou de uma informação exclusiva passada por uma fonte mal informada. Mudanças vão ocorrer sim, todos sabem disso, mas não será em massa e nem aonde o trabalho vem dando certo e segue orientação da base, adotada imediatamente após a posse. Tudo ficará na dependência do que pode ocorrer até a escolha do pré-candidato a governador para as eleições de 2022.

Um outro fato, já de conhecimento de todos os aliados, vai ocorrer na próxima semana: a substituição de André Bomfim pelo ex-deputado Zeca da Silva, na Secretaria da Agricultura. Setores do Governo avaliam que não se tratar de qualquer tipo de ato político, mas o inicio de um processo de renovação que se dará na atual administração. O Partido dos Trabalhadores não está entendendo assim, mas isso foi bem explicado durante encontro, em que houve a comunicação da reforma, por absoluta necessidade de ampliar o trabalho no setor em todo o Estado.

Também aconteceram, durante o final de semana, análises sobre mudanças no estilo do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), que passou a exibir vontade clara de ter seu nome submetido ao bloco governista para disputar o Governo do Estado. Edvaldo não fala, mas deixa claro que se for convocado não recuará, e começa a conversar com membros da base que estarão entre os que vão indicar provável sucessor. Se antes se falava que o prefeito de Aracaju não buscava o diálogo com lideranças do interior e não conseguia formar um grupo que o apoiasse politicamente no Estado, passou a se ver prefeitos e alguns chefes políticos admitindo que Edvaldo pudesse ser um bom governador, pelo trabalho que realiza na Capital.

Entretanto, o nome do deputado federal Fábio Mitidieri aparece bem na fita e passa bem a impressão que é o favorito. Fábio, em conversas com repórteres, não expressa esse desejo, mesmo que esteja carimbado em sua testa com letras em caixa alta. Mas, nos encontros com políticos em solenidades, na Capital e Interior, ele confirma solidamente que sua candidatura ao Governo em 2022 é irreversível. Trabalha firme para isso e monta estratégias para conseguir seu objetivo. Em visita à região Sul, neste final de semana, com a presença de vários prefeitos e líderes políticos, Fábio repetiu que disputaria a sucessão pelo menos 42 vezes, endossado pelos aliados que o seguiam. Isso está bem definido, faltando apenas decisão da base aliada, com aprovação de Belivaldo Chagas.

Claro que está também está decidido o lançamento da candidatura do senador Rogério Carvalho (PT) a governador, com aprovação ou não do bloco do Governo. Rogério delirou, neste final de semana, com a conversa demorada que teve com o ex-presidente Lula (PT), em São Paulo, que levantou a bandeira verde para que ele seja candidato a governador de Sergipe, com o apoio do partido. A partir daí não haverá mais recuo e Rogério volta ao Estado em setembro – após a PEC da Covid – para iniciar o seu trabalho junto ao partido e fechar alianças com outras siglas até mesmo de direita, porque a questão ideológica não influencia mais na vitória final.

Outras candidaturas ao Governo podem surgir, mas que não vão influenciar tanto na polarização para subir ao pódio…

Aprova Distritão

Segundo o portal Metrópoles, Por 22 votos a favor e 11 contrários, Comissão aprova texto-base da PEC que propõe o Distritão nas eleições.

*** Para avançar, ainda precisa ser aprovada no plenário da Câmara, que está dividido entre o Distritão e o retorno das coligações.

Assume Agricultura

O Governo não fará grande mudança em sua equipe no momento. Apenas a Secretaria da Agricultura terá um novo titular já na próxima semana.

*** O secretário André Luiz Bomfim deixa a Pasta e assume o ex-deputado estadual Zeca da Silva.

*** Essa alteração na equipe já era de conhecimento de todos e faz parte de reforma que o Governo fará na equipe mais adiante.

Ipes sem troca

Não é verdade que haverá troca no comando do IpesSaúde, como foi noticiado por setores da mídia. Não há nenhuma discussão sobre isso.

*** Segundo uma fonte do Governo, “o objetivo é fazer provocações, queimações e fritura de nomes que estão muito bem em suas funções”.

*** A notícia foi repassada como “um furo” ao jornalista que a publicou.

André circula bem

O ex-deputado federal André Moura já está integrando a base aliada do Governo, mas ainda não expõe sua candidatura ao Senado, porque espera decisão do bloco e anúncio do governador Belivaldo Chagas (PSD).

*** Este final de semana André Moura, acompanhado do deputado Fábio Mitidieri, fez visita a várias cidades das regiões centro-sul e sul.

Edvaldo Aparece

Um ex-deputado federal disse, ontem, que o nome de Edvaldo Nogueira (PDT) começa a ser bem aceito como provável candidato a governador. Isso foi visto desde quando ele compareceu à solenidade em Japaratuba.

*** Lideranças do sertão começam a falar do trabalho que Edvaldo realiza em Aracaju e o acha capaz de movimentar regiões do Estado.

*** Vereadores da base aliada a Edvaldo Nogueira acham que ele mudou muito seu perfil em termos de disputa eleitoral: “ele não revela candidatura, mas deixa a entender”.

Sempre junto a André

Sexta-feira, no conjunto São Carlos, Edvaldo foi a várias casas e conversou com lideranças do bairro, acompanhado do ex-deputado André Moura.

*** Ao sair do São Carlos, Edvaldo e André vieram conversando no mesmo carro e o assunto não pode ter sido diferente da sucessão.

Daniele a deputada

A direção nacional do Podemos vem a Sergipe esta semana para uma conversa com a delegada Daniele Garcia com objetivo de traçar metas para o partido em 2022.

*** Um detalhe importante: a direção do Podemos deseja que Daniele dispute uma vaga na Câmara Federal.

*** Daniele tem falado em Senado, mas o Podemos a deseja deputada, embora tudo ainda possa acontecer.

Sobre medalhas

Ontem, em postagem nas redes sociais, a delegada Danielle ironizou: “Há anos o Brasil disputa uma verdadeira maratona olímpica contra a impunidade e os privilégios dos políticos”.

*** – Será que até o fim do ano, finalmente, conquistaremos essas medalhas?

Conversa com Lula

O senador Rogério Carvalho (PT) considerou “muito bom” o demorado encontro que teve com o ex-presidente Lula na sexta-feira passada em São Paulo.

*** A informação é que Rogério ouviu de Lula muita coisa que gostaria, inclusive sinal verde para sua candidatura.

*** Rogério Carvalho vai permanecer em Brasília por todo esse mês de agosto e só virá a Sergipe em setembro.

Mãos de lunáticos

O senado Alessandro Vieira (Cidadania) disse que pediu à Justiça que impeça o gasto de recursos públicos em uma exibição vazia de poderio militar.

*** – As Forças Armadas, instituições de Estado, não precisam disso.

*** Os brasileiros, sofrendo com as consequências da pandemia, também não. O Brasil não é um brinquedo na mão de lunáticos.

Mitidieri e André

O prefeito de Estância, Gilson Andrade (PSD), deve ser candidato a deputado federal, mas depende das circunstâncias. Gilson faz um programa de rádio e na sexta-feira entrevistou Fábio Mitidieri e André Moura.

*** Nas visitas que fez em Estância, Fábio Mitidieri não negou que seria candidato a governador em 2022. Prefeitos da região Sul acompanharam os dois.

Condução de campanhas

Por falar em Fábio Mitidieri, circula dúvida entre candidatos a deputado. Eles estão questionando se Mitidieri vai conduzir as campanhas de Jorginho Araújo a estadual e do vereador Nitinho a federal

*** Um desses candidatos disse que “ele (Mitidieri), como pré-candidato a governador, não pode estar na condução dessas campanhas”. Mitidieri já tem conhecimento do problema.

Lula pelo Nordeste

O ex-presidente Lula (PT) viaja pelo Nordeste a partir do dia 15. Coordenada pelo ex-deputado Marcio Macedo, Lula vai ao Maranhão, Piauí. Ceará. Rio G. do Norte e Pernambuco e Bahia.

*** Mais à frente, o ex-presidente visita Paraíba, Alagoas e Sergipe…

Polyana e Marlisson

Polyana Ribeiro solicitou ontem afastamento da Secretaria da Saúde de Lagarto. “A decisão foi tomada em comum acordo, é de caráter irrevogável e motivada por razões pessoais”, diz o portal Sergipe Hoje.

*** Polyana Ribeiro é irmã do deputado Gustinho Ribeiro e cunhada da prefeita Hilda Ribeiro.

*** A verdade: Polyana está em alto stress e vai ocupar a Secretaria da Indústria e Comércio de Aracaju. O atual secretário, Marlisson Magalhães, primo de Polyana, assume o lugar dela na Saúde de Lagarto.

Um bom bate papo

Subtenente Edgard – É impressionante, quanto mais vacina, mais a variante avança, tem que ter muito medo da Covid, para acreditar nessas vacinas.

Metrópoles – ministro Toffoli é sorteado relator de ação que tenta impedir desfile militar na Esplanada.

Revista Fórum – Provocação: Bolsonaro convida Fux para desfile militar e assina como “chefe supremo das Forças Armadas”. Fux recusou o convite.

Ricardo Amorim – “Os analfabetos do século XXI não serão os que não sabem ler e escrever, mas quem não sabe aprender, desaprender e reaprender” Alvin Toffler.

Petrópolis – Proposta deve parcelar pagamento de dívidas judiciais, abrindo espaço orçamentário para o novo programa social do governo, o Auxílio Brasil.

Agência Brasil – PEC dos precatórios prevê parcelamento em dez vezes. Detalhes da proposta foram apresentados pelo Palácio do Planalto.

Paulo Pimenta – Atenção: Oposição entrará com novo pedido de impeachment de Bolsonaro por ameaça às eleições. Acata, Lira!

Band Jornalismo – Para o cientista político Fernando Schüler, o voto impresso será derrotado na Câmara principalmente por questões técnicas.