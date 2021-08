Homem e mulher são presos em Itabaiana suspeitos de tráfico de drogas

De acordo com o delegado Khertton Rafael, após o recebimento da informação de que o investigado continuava praticando o tráfico de drogas. Com Wendell e Ana foram apreendidos um tablete de maconha, com aproximadamente 300g do entorpecente, além de embalagens menores, pedras de crack e pino de cocaína.

“Wendel já havia sido preso aqui no município e encontrava-se com tornozeleira eletrônica. Tivemos a informação de que ele continuava traficando drogas após ser liberado pela Justiça e passamos a investigá-lo. Ele estava agindo com Ana D’arc também no bairro Serrano”, detalhou.

Diante da prática reiterada, foi pedida a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do investigado Wendell Breno de Oliveira Santos. Na ação policial, um usuário foi encontrado e foi lavrado um termo circunstanciado de ocorrência. Os suspeitos já encontram-se à disposição da Justiça.

Fonte e foto: SSP/SE