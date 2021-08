I Workshop de Mídias Sociais oferecerá aperfeiçoamento

Consciente da importância da comunicação como ferramenta estratégica para informar a sociedade sobre os serviços e ações realizados pela Prefeitura de Aracaju, a Secretaria Municipal da Comunicação (Secom) realiza na próxima quinta-feira, 12, o I Workshop de Mídias Sociais da PMA.

O evento é direcionado para os comunicadores da Secom e para os servidores das assessorias de comunicação das secretarias, órgãos e empresas municipais.

O secretário da Comunicação de Aracaju, Carlos Cauê, conta que o workshop atende à necessidade dos comunicadores estarem continuamente se reciclando. “Estamos sempre buscando o aperfeiçoamento, melhorando os conteúdos das nossas mensagens, para ampliar o alcance, levando informações sobre os serviços e prestando contas à população sobre o trabalho que estamos realizando”, destaca.

Palestrantes especializados

O encontro contará com a participação de Rafael Terra, palestrante e autor do livro “Marketing no Instagram”; de Fabilini Sousa, diretora de mídia da Digi&Tal e especialista em mídia programática; e de Ana Célia Costa, fundadora da Escola de Redes Sociais.

Segundo Cauê, a programação reúne especialistas que trazem novidades relevantes, seja na área acadêmica ou nas questões voltadas ao mercado, privado ou público, para que os colaboradores da Secom e das assessorias possam estar em sintonia com essas novidades.

“Nós temos hoje grandes avanços no que diz respeito ao desenvolvimento tecnológico direcionado à comunicação, que é um meio extremamente dinâmico. Então precisamos estar em sintonia com o que há de mais novo, com os estudos mais avançados, com as reflexões que os especialistas da área estão apontando como necessárias para o momento”, comenta.

Valorização dos servidores

Além da atualização do conhecimento sobre a comunicação em rede, o I Workshop de Mídias Sociais da PMA possibilitará a integração entre os profissionais da Comunicação da Prefeitura, que poderão trocar ideias, tirar dúvidas e participar de debates com os especialistas.

O secretário destaca que o workshop favorece o crescimento pessoal e profissional dos servidores, que é uma preocupação constante da Prefeitura. “Esse evento será importante para nossos comunicadores como um momento de crescimento, de formação e valorização”, elenca.

O conteúdo do workshop será gravado em áudio e arquivado para consulta.

Programação do encontro

8h – Instagram como ferramenta de marketing, com Rafael Terra

9h – Debate

9h45 – Coffee Break

10h – Mídia Programática e conteúdo, com Fabilini Sousa

11h – Debate

12h – Pausa para almoço

14h – Uso do WhatsApp pelo poder público, com Ana Célia Costa

15h – Debate