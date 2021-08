Um incêndio destruiu o pavimento superior de uma clínica privada na manhã desta terça-feira (10).

O incêndio foi registrado entre as ruas Porto Alegre e Bahia, no bairro Siqueira Campos, em Aracaju, e as informações são de que ninguém se feriu.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e apagou o fogo.