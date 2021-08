Acusado por estupro de criança de 11 anos preso em  Umbaúba

Policiais Civis de Umbaúba prenderam um homem investigado pela prática de estupro de vulnerável contra uma criança de 11 anos. A decisão judicial foi cumprida durante a Operação Ressurreição, que foi deflagrada nessa segunda-feira (9), em Umbaúba.

Segundo os delegados Gustavo Mendes e Rafael Brito, o investigado já havia sido preso em flagrante no dia 14 de março pelo crime de induzimento à criança de se exibir de forma pornográfica. O crime é previsto no Art. 241-D, parágrafo único, inciso II do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Na ação policial de março, foi apreendido um aparelho celular do investigado, por meio de autorização judicial para acesso e extração. Além disso, foi instaurado um novo inquérito policial pelo crime de estupro de vulnerável, diante de prova encontrada em Relatório de Extração.

O detido também fazia ameaças contra a vítima. Na continuidade das investigações, conforme dados cadastrais da Telefônica Brasil, confirmou-se que o número pertencia ao investigado. Diante disso, foi representada a prisão preventiva do autor do crime, que foi autorizada pela Justiça.

Após a prisão, o investigado permaneceu em silêncio. A Polícia Civil ressalta que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas podem ser repassadas por meio da ferramenta Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações e doto SSP