Iran defende posse imediata do professor Ilzver Matos na UFS

Na sessão da Assembleia Legislativa de Sergipe desta terça-feira, 10, o deputado Iran Barbosa defendeu a imediata convocação, nomeação e posse do professor doutor Ilzver de Matos Oliveira no Departamento de Direito da Universidade Federal de Sergipe, no campus de São Cristóvão.

Aprovado em primeiro lugar pela cota racial e, em segundo lugar, pela ampla concorrência no concurso público para professor no Departamento de Direito da UFS, em 2019, Ilzver foi impedido de assumir a vaga por conta de uma decisão desprovida de fundamentação, contrária à sua convocação, por parte do Conselho Departamental de Direito.

Para Iran Barbosa, que também é professor e bacharel em Direito, a vaga é incontestavelmente do professor Ilzver Matos, por tê-la conquistado em concurso público, preenchendo todos os pré-requisitos legais exigidos.

“Ilzver é um homem negro, candomblecista, fez concurso público, foi aprovado com louvor e por seus méritos; a vaga é dele e já era para ele ter assumido e estar lecionando na Universidade Federal de Sergipe; mas até hoje continua sem assumir por conta dessa tentativa de impedimento à sua nomeação e posse”, lamentou.

da assessoria