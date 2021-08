Janier Mota reforça urgência de recuperação da Rodovia SE-290

Apelos da parlamentar vêm surtindo efeitos positivos junto ao Governo do Estado

Atenta ao atual estado de precariedade das estradas no Sul Sergipano e sempre buscando solucionar a situação com seu trabalho parlamentar, a deputada estadual Janier Mota (PL), constantemente, apela ao Governo do Estado para reformar a Rodovia SE-290, trecho que liga a cidade de Itabaianinha a Tobias Barreto, por meio de indicações protocoladas na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) e reuniões com gestores estaduais.

Os apelos da parlamentar vêm surtindo efeitos positivos. No dia 20 de agosto, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) fará a licitação para escolher a empresa que executará as obras de reestruturação da rodovia que liga Itabaianinha a Tobias Barreto.

“Sei que, atualmente, a dificuldade é muito grande de transitar pela estrada entre Itabaianinha a Tobias, sobretudo nesse período de chuvas. Mas, desde o início do meu mandato, lá em fevereiro de 2019, abracei a missão de recuperá-la, com o objetivo de levar segurança para a nossa população. Protocolei pedidos na Assembleia, cobrei e cobro diretamente ao governador Belivaldo Chagas e aos gestores do DER e da Secretaria de Desenvolvimento Urbano pela reforma”, relata Janier Mota.

“É uma luta muito grande, mas posso garantir que longe já tivemos. O que depender de mim, dos esforços do nosso mandato, veremos essa rodovia totalmente reestruturada. A população da Região Sul verá esse sonho se tornando realidade”, assegura a parlamentar.

Outra grande conquista da Região Sul de Sergipe, graças à intervenção da deputada estadual, foi a inclusão de 2,40 km de extensão da entrada do Povoado Ilha, em Itabaianinha, no projeto de reestruturação do trecho Itabaianinha-Tobias Barreto.

“Atendendo ao pedido do nosso mandato, o governador, ao qual agradeço, incluiu a recuperação da pavimentação da entrada do Povoado Ilha na reforma. Trata-se de uma notícia maravilhosa para os moradores da localidade. Esta obra, com certeza, levará mais infraestrutura e desenvolvimento para este importante povoado de Itabaianinha”, destaca Janier Mota.

A parlamentar ressalta também que o projeto de revitalização da Rodovia SE-290 é substancial para a para a economia do Sul Sergipano. “A recuperação dessa estrada impulsionará os negócios da região, pois estamos falando das vias onde escoam a produção da citricultura e cerâmicas”, finaliza.

