Luciano Bispo recebe comissão de aprovados no concurso da Polícia Penal

O presidente da Casa Legislativa, deputado Luciano Bispo, recebeu em seu gabinete na manhã de hoje (10) uma comissão formada por candidatos aprovados no Concurso da Polícia Penal. Os candidatos reivindicaram ao presidente que interceda um diálogo entre a comissão e o Governo do Estado para que eles possam realizar a última etapa da parte eliminatória do concurso. A reunião contou com a presença do deputado Gilmar Carvalho (PSC).

“Viemos através do deputado Gilmar Carvalho dialogar com o deputado Luciano Bispo para que possamos participar do Curso de Preparação do concurso da Polícia Penal, pois nos foi tirado esse momento sobre alegação que não havia espaço físico no Ministério Público para que todos todos pudessem fazer o curso. No total são 596 classificados e eles se apegaram ao número de 400 pessoas. Queremos apenas fazer o curso para que fiquemos homologados e prontos para qualquer chamamento do governo uma vez que a validade do Edital vai até o ano de 2023”, disse Rodrigo Alves, integrante da Comissão do concurso.

O deputado Gilmar Carvalho salientou que a comissão o pediu para que ele mediasse o diálogo junto ao presidente da Alese sobre reivindicação manifestada. “Os policiais não querem cargo e nem dinheiro. Eles querem concluir as etapas que precisam. O governo não perde nada com isso. Então, a comissão quer uma intermediação do presidente Luciano Bispo com o governo para que problema seja resolvido”, explicou.

Foto: Jadilson Simões

Por Stephanie Macêdo