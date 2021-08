Marcos Mion brinda com Boninho após ser contratado pela TV Globo

Marcos Mion se reuniu com Boninho na tarde desta terça-feira (10), em sua primeira reunião após ser contratado pela TV Globo. O apresentador registrou o momento em seu Instagram e mostrou emoção ao abraçar e brindar com o diretor de programas da emissora.

O apresentador entrou na emissora para assumir o Caldeirão no lugar de Luciano Huck e também irá ganhar programas inéditos no Multishow a partir de 2022.

“Bem-vindo aqui”, disse Boninho no vídeo compartilhado por Mion em seu Instagram. “Daqui não saio mais”, brincou.

Mais cedo, Mion postou uma série de vídeos em seu Instagram para falar sobre a emoção de ser contratado pela TV Globo. “Este momento é medalha de ouro. É maravilhoso! Se vocês soubessem há quantos anos eu rezo e sonho com isso. É uma sequência, né? Depois de reuniões… Dia 4 de setembro vai o meu primeiro Caldeirão ao ar e eu ainda não fiz uma reunião. É uma megapressão, do jeito que eu gosto. Quem me conhece sabe que é assim que eu gosto de trabalhar. A pressão me traz criatividade. É uma loucura tão grande. Mas isso mostra o poder da Globo. Eles montaram, estão montando uma produção. A gente vai estrear um programa novo em menos de um mês. Há confiança em mim também porque vou chegar lá e fazer as coisas em cima da hora e realizar. Isso me deixa lisonjeado. Agora, o poder de criação e produção é inacreditável. A galera que fazia o Caldeirão foi com o Luciano Huck para fazer o superdomingo, o Domingão do Huckão. Teve que formar uma equipe nova. É muito louco isso. Esse poder de produção é coisa que nunca vi na vida. Ainda estou conhecendo as pessoas da produção. Pessoalmente não conheço ninguém, só conheço o Geninho, diretor que trabalhou comigo na MTV e no Legendários. Foi a melhor notícia da vida que ele vai dirigir o Caldeirão que eu vou fazer. Isso está sendo criado enquanto a gente está aqui conversando”, disse ele.

Com o novo apresentador, o programa passará por uma reformulação e terá novos quadros como o Essa você Sabe, em que convidados precisam adivinhar a música apenas pela melodia, Isso a Globo mostra, em que Mion comenta com muito bom humor cenas marcantes da programação da TV Globo e o já conhecido do público Tem ou não tem, agora repaginado com celebridades entre seus participantes.

Marcos Mion também terá, no Multishow, diversos projetos que ainda estão em desenolvimento para o próximo ano, incluindo um reality, um programa semanal, transmissões de festivais.

Logo que a notícia da contratação de Mion foi divulgada, Boninho foi um dos primeiros a parabenizá-lo pela chegada. “E aí ta sabendo? Mionzera, você está de volta na Globo, finalmente a gente conseguiu! E estamos preparando uma Caldeirada genial para sábado. Começa dia 4. Meu amigo, boa sorte! Galera, fica ligada que tem muita coisa bacana”, disse ao brincar com uma panela.