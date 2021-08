Na Feira de Siriri: Abaixo a Reforma Administrativa e Fora Bolsonaro

No município de Siriri, o protesto pelo Fora Bolsonaro e contra a Reforma Administrativa encheu o sábado de esperança. Na manhã do dia 7 de agosto, durante a feira, dirigentes sindicais e militantes dos movimentos sociais de Sergipe conversaram com a população de Siriri sobre todas as mazelas do governo Bolsonaro.

Moradora de Siriri, a professora aposentada Maria de Fátima Santos, Coordenadora dos Aposentados do SINTESE no Vale Cotinguiba, destacou o impacto negativo da Reforma da Previdência de Bolsonaro e da Reforma Estadual de Belivaldo que acabaram resultando num corte de 14% na remuneração de aposentados.

“O povo de Siriri e de Sergipe está sofrendo, tomando dinheiro emprestado no Banese todos os meses para comer e para pagar os remédios de pressão alta, de diabetes… Quando a gente trabalha a vida inteira, chega um momento da vida que a gente não consegue mais seguir sem remédio. Numa pandemia desta que está todo mundo desempregado, eu ajudo os meus filhos e os meus netos e não tenho nem condição de pagar meu imposto de renda porque com a Reforma da Previdência, Belivaldo tirou 14 % do meu dinheiro. E ainda tem o dinheiro da receita e como é que a gente fica? Sem poder comer?”, questionou a professora Fátima indignada.

No dia do protesto, com a presença do deputado estadual Zezinho Guimarães, a professora aposentada Fátima criticou o deputado por ter aprovado a Reforma da Previdência Estadual que todos os meses retira 14% da remuneração dos servidores públicos aposentados.

“Sou professora aposentada daqui de Siriri e vou mostrar a todos que você foi um dos deputados estaduais que votou pela reforma da previdência de Belivaldo tirando 14% do nosso dinheiro. Vocês são os responsáveis pelo que estamos passando. Vocês não conhecem quem precisa. Vocês ganham dinheiro, estão lá em cima, no poder, porque o povo colocou vocês. Peça a seu Belivaldo que revogue o corte de 14%. E queremos o reajuste viu? E já! Porque estamos precisando do nosso dinheiro. E sabemos que foi com o nosso dinheiro que Belivaldo pagou o 13º salário, foi com dinheiro dos aposentados. Quem mais sofre são os aposentados.”, criticou a professora.

A professora aposentada, que dedicou 35 anos de sua vida ao magistério no município de Siriri, dialogou com a população da feira.

“Quem tá falando sou eu mesmo, Fátima. Sempre fui uma professora preocupada com nossos alunos. Vim aqui para pedir a vocês que tenham consciência e façam valer o que estamos dizendo. Bolsonaro é um assassino, é um miliciano. Ele está matando o povo de fome, de Covid e de pistola. Vocês fiquem atentos. Siriri é pequeno. Todo mundo é adulto e sabe votar com consciência. Não venda seu voto e não tenha medo de exercer a democracia de verdade. Não tenham medo de votar”, frisou.

Presidente da Central Única dos Trabalhadores (CU/SE), Roberto Silva alertou sobre a importância desta luta. “A população entende o que está acontecendo no Brasil. Reforçamos a necessidade de fortalecer esta luta pelo Fora Bolsonaro e contra a Reforma Administrativa. São os deputados e senadores que vão votar para aprovar o desmonte do serviço público brasileiro, por isso precisamos pressionar os políticos que elegemos. Todos precisamos dos serviços públicos. Não vamos aceitar que deputados e senadores de Sergipe aprovem a reforma administrativa, mais uma reforma para massacrar a população, mais uma reforma do governo genocida e corrupto de Bolsonaro”, discursou o professor Roberto na feira de Siriri.

O protesto em Siriri foi organizado pela CUT, CSP, CTB, UGT, Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, USES e Fórum Negro Sergipe.

Foto assessoria

Por Iracema Corso