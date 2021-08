PC prende ex-presidiário por tráfico de drogas em Carira

Na tarde desta segunda-feira (09), policiais civis da Delegacia Regional de Carira prenderam, em flagrante, Luciano Oliveira da Conceição, 30 anos, pelo crime de tráfico de drogas. O indivíduo foi abordado na porta da sua residência, situada na cidade de Carira, região Agreste-Central do Estado.

Segundo relato policial, a ação ocorreu após denúncias relatando que o indivíduo seria o responsável por comercializar os entorpecentes na feira do referido município. Diante da informação, os policiais organizaram campanas ao redor da residência do suspeito, momento em que perceberam uma movimentação atípica de pessoas na localidade e iniciaram o procedimento de abordagem no imóvel.

Durante a ação policial, Luciano tentou empreender fuga segurando uma sacola plástica, mas foi logo contido. Na ocasião, foram encontrados 41 pedras de crack, 28 papelotes de maconha prensada, 20g de maconha solta e um montante de R$1.129,00 reais em espécie, oriundos do tráfico das drogas citadas.

De acordo com os policiais civis, Luciano é egresso do sistema prisional do Estado, além de possuir outro inquérito policial em aberto também pelo delito de tráfico de drogas.

Ante o exposto, foi lavrado o auto de prisão em flagrante e o indivíduo encaminhando para audiência de custódia, onde ficará à disposição da Justiça.

Fonte e foto SSP