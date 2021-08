PM apreende mais de 195 kg de maconha em Lagarto

A Polícia Militar de Sergipe, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), apreendeu, na tarde desta segunda-feira (09), mais de 195 kg de maconha escondidos em um veículo, durante patrulhamento preventivo no município de Lagarto, região Centro-Sul do Estado. Na ação, um homem foi preso.

Segundo relato policial, os militares realizavam abordagens na Rodovia SE 170, na altura do Povoado Uburitinga, quando perceberam que o condutor do veículo Kia/Cerato, de cor branca, placas NVL0A20, aparentou bastante nervosismo com a ordem de parada dada pela guarnição do BPRv. De imediato, os policiais iniciaram a revista no veículo, momento em que localizaram 192 tabletes de maconha escondidos em oito bolsas, totalizando aproximadamente 197,9 kg do entorpecente.

Diante do fato, o indivíduo e a droga apreendida foram levados para a Delegacia Regional de Lagarto, para adoção das medidas cabíveis. O homem responderá pelo crime de tráfico interestadual de entorpecentes.

