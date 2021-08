Polícia  prende homem que descumpriu medida protetiva e perfurou os olhos da ex-companheira no interior do estado

Policiais civis de Umbaúba deram início à Operação Ressurreição, na manhã desta terça-feira (10), para cumprir o mandado de prisão preventiva contra um homem conhecido como “Negão”. Ele é investigado por ter perfurado um dos olhos da ex-companheira e foi detido no município umbaubense.

No mês de maio deste ano, a vítima compareceu à Delegacia de Umbaúba, alegando ter sofrido violência doméstica por parte do seu, até então, companheiro. Diante dos relatos, um pedido de medida protetiva foi expedido e encaminhado ao Poder Judiciário, a fim de proteger a vítima contra novas possíveis agressões.

No entanto, mesmo sendo notificado pelo Poder Judiciário, “Negão” descumpriu a ordem judicial de medida protetiva e praticou a nova violência contra a sua ex-companheira, perfurando o olho da vítima. Sendo assim, foi instaurado um novo procedimento em que foi expedido o mandado de prisão preventiva do autor do crime.

Deferida a prisão, “Negão” foi localizado e encaminhado à Delegacia de Umbaúba, onde permanece à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil ressalta a importância das denúncias através do número 181, destacando ainda a garantia do sigilo do denunciante.

Informações e foto SSP