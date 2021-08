Prefeito de Itabaiana Adailton Sousa: “Valmir caminhará e o povo vai decidir qual o cargo que ele irá disputar em 2022”

O prefeito do município de Itabaiana, Adailton Sousa (PL) ratificou, nesta terça-feira, dia 10, sua defesa para que o ex-prefeito do município, Valmir de Francisquinho (PL), seja candidato ao Governo do Estado em 2022. Para Adailton, Valmir se credencia para ocupar o mais cargo em nível estadual pelo trabalho que realizou em Itabaiana e pela liderança que construiu em todo agreste sergipano.

A gente tem conversado muito com alguns políticos sobre o crescimento do nosso estado. Valmir é um nome que passa por toda essa discussão e está montando uma estratégia para, a partir de setembro, caminhar de ponta a ponta em todo estado. Valmir caminhará e o povo vai decidir qual o cargo que ele irá disputar em 2022”, declarou.

Segundo Adailton, a população de Sergipe tem mostrado um carinho especial e o desejo pelo nome de Valmir disputar o cargo de governador. “Fizemos uma pesquisa mostrando que em Aracaju 52% votariam nele e 48% não o conhecem pessoalmente. Isso é um dado importante para que ele ande em Aracaju e por todo estado”, disse.

O prefeito agradeceu a Valmir de Francisquinho por fazer questão de sua presença em todas as reuniões políticas que tem realizado com as mais diversas lideranças, a exemplo da reunião que aconteceu na última semana que contou a presença da delegada Danielle Garcia e outros nomes que compõem o agrupamento político ao qual ela faz parte.

“Eles têm alguma ideia semelhante para a mudança do estado de Sergipe, mas não ficou decidido nada devido às questões que estão em discussão no Congresso Nacional de como se dará o próximo pleito. Estamos conversando com as lideranças para saber qual rumo que iremos tomar”, explicou.

Adailton ainda ressaltou a relação cordial que existe entre ele e o governador Belivaldo Chagas (PSD), que inclusive atendeu a mais uma solicitação do prefeito serrano e autorizou a liberação do ginásio Chico do Cantagalo para ser o mais novo ponto de vacinação de Itabaiana.

Concentramos ali um grande ponto de vacinação. A gente fez um complexo de vacinação para atender a todos. Todas as vezes que eu estive com o governador fui muito bem recebido e atendido”, destacou.

Fonte e foto assessoria