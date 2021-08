Aberto credenciamento para bares em 2° rodada do Festival

Com 52 contemplados em sua primeira leva de apresentações, entre artistas e estabelecimentos aracajuanos, o Festival Itinerante de Barzinhos (FIB) será retomado. Com o avanço da vacinação e diminuição do número de casos de covid-19, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Fundação de Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), está planejando a retomada do evento e abre nesta quarta-feira, dia 11, chamada pública para que bares, pubs, cafés e restaurantes se credenciem para participar da segunda rodada do Festival.

Os proprietários de estabelecimentos interessados em receber o projeto terão de 11 a 20 de agosto para preencher formulário disponibilizado nas redes sociais da Funcaju, com informações sobre estrutura do bar. A iniciativa faz parte do resultado dos projetos apresentados no edital Janelas Para as Artes, da Lei Aldir Blanc, com a finalidade de estimular a cadeia produtiva da música, afetada pela pandemia da covid-19.

Para a realização do FIB, a Funcaju disponibiliza aos bares e restaurantes apresentação musical com duração de 90 (noventa) minutos, sem ônus para o estabelecimento parceiro, que como contrapartida, não pode efetuar a cobrança do couvert artístico ou qualquer taxa ao público pela apresentação musical.

O presidente da Funcaju, Luciano Correia, destaca que o planejamento para retomada do Festival está se cercando de todos os cuidados necessários e vê com entusiasmo a segunda rodada de apresentações. “Esse projeto é um sucesso, principalmente, porque atende ao propósito para qual ele foi criado. Ele garante o fomento da Lei Aldir Blanc aos músicos e ainda estende os benefícios aos bares, que também integram o entorno da cadeia produtiva da música na nossa capital”, enaltece.

Entre os critérios exigidos aos bares e restaurantes, está a oferta de local adequado para apresentação, com sonorização, iluminação e alimentação para os artistas. Esses elementos serão considerados na atribuição de pontuação dos estabelecimentos credenciados.

Além disso, o bar deverá garantir as adequações sanitárias necessárias para o enfrentamento da covid-19, respeitando a capacidade de público determinada pelos decretos vigentes, distanciamento social, e disponibilizando itens como álcool em gel.

Para se inscrever, os bares interessados devem preencher o formulário disponível no link a seguir: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjd2GSoedyy262Cc5HgtlJ7S-j-YPTlm-nixJPposr9DZEcg/viewform. A seleção será realizada por comissão composta por 03 (três) membros, funcionários da Prefeitura de Aracaju, podendo um estabelecimento ser contemplado com mais de uma apresentação.

FIB

A primeira rodada do Festival Itinerante de Barzinhos (FIB) reuniu 27 apresentações musicais, que circularam por 25 estabelecimentos da capital sergipana durante cerca de 50 dias no início de 2021. O Festival reuniu diversos estilos musicais em apresentações com até dois integrantes. Nesta nova etapa, o FIB incluirá apresentações musicais de bandas com mais integrantes, de acordo com as estruturas dos bares credenciados.