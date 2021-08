Prefeitura celebrará Dia da Juventude com webinário na proxima quinta-feira, dia 12

Dialogar com a juventude é um dos compromissos da Prefeitura de Aracaju. Ciente dessa responsabilidade, a Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp) convidou a Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semfas) para a realização do Webinário da Juventude “Construindo um futuro de sucesso”, que será realizado na próxima quinta-feira, dia 12 de agosto – data em que é celebrado internacionalmente o Dia da Juventude.

A data simbólica foi definida pelas Organizações das Nações Unidas (ONU), em 1999, para ser um dia de troca e reflexão para a juventude, que é o centro do debate. Nesta data, governos e instituições chamam a atenção para as questões da juventude em todo o mundo.

A juventude reconhecida pela ONU engloba pessoas de 10 a 24 anos. Para este ano, o tema pré-definido pela ONU foi “Transformando os Sistemas Alimentares: Inovação Jovem para a saúde humana e do nosso planeta”. Apesar do tema ressaltar a necessidade da transformação dos sistemas alimentares, é sabido que a garantia da saúde humana e do bem-estar do planeta passam também por outros vieses.

Nesse sentido, o primeiro momento do Webinário – que garantirá certificação aos participantes – oportuniza um bate-papo intitulado “Cuidar hoje, para viver o futuro”, que contará com a presença do secretário municipal da Juventude e do Esporte, Sérgio Thiessen, bem como a coordenadora de Política da Assistência Social de Aracaju, Edlaine Sena, e o coordenador médico da Rede de Atenção Primária, Dr. William Barcelos.

A conversa abordará a importância dos cuidados com a saúde desde a juventude, focando na prática esportiva como fator primordial na construção de uma vida saudável. Além disso, uma pesquisa realizada em 2019 pela Anistia Internacional apontou que a violência contra a mulher e a desigualdade de gênero são questões que preocupam a juventude brasileira. Desse modo, na oportunidade, estes assuntos também serão colocados em discussão.

O Webinário da Juventude também oferecerá uma oficina de empreendedorismo jovem intitulada “A trilha do jovem empreendedor – marcos e direções para encontrar oportunidades de negócios durante a juventude”, ministrada por Jefferson Campos, empreendedor da Caixa Criativa com atuação no marketing digital há mais de 10 anos. Jefferson, que é instrutor na Fundat, é doutorando e mestre em Ciência da Propriedade Intelectual pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), além de ter um MBA em Gestão de Pessoas pela Universidade Tiradentes (UNIT).

Convidados especiais

Para finalizar a programação do webinário, uma roda de conversa intitulada “Juventude em pauta” será realizada e os inscritos poderão participar enviando perguntas. A última etapa da webconferência é marcada por assuntos que estão em alta no momento: skate, esporte e Olimpíadas de Tóquio.

Para a pauta, dois nomes que representam o skate sergipano estarão presentes: Julio Detefon e Armando Badá. Detefon é coordenador técnico da Seleção Brasileira de Skateboard na Confederação Brasileira de Skate, e esteve a trabalho nas Olimpíadas de Tóquio, e Badá é um skatista, ativista social do skate e empresário do ramo em Aracaju.

Inscrições

Aqueles que desejam participar do Webinário da Juventude precisam inscrever-se no seguinte endereço eletrônico https://doity.com.br/webnariosejesp. Toda a programação é gratuita.

Após preenchimento do formulário de inscrição, o inscrito receberá um e-mail confirmando o processo. O link para acessar a programação no dia 12 também será disponibilizado via e-mail.

Apenas os previamente inscritos terão acesso ao link com a programação e poderão receber o certificado de participação.

Para confirmar a presença no Webnário da Juventude, é obrigatório que o participante acesse o link que estará disponível no dia 12/08, na página de transmissão do evento, no Youtube.



Programação

Confira a programação completa do Webinário da Juventude

13h30 às 14h: Abertura com presença dos gestores

14h às 15h: Bate-papo rápido | Saúde&Esporte&Assistência – Cuidar hoje, para viver o futuro

15h às 17h: Oficina A trilha do jovem empreendedor – marcos e direções para encontrar oportunidades de negócios durante a juventude | Fundat

17h às 17h45: Roda de conversa, com espaço para perguntas | Juventude em Pauta: Olimpíadas x Juventude Aracajuana no Esporte