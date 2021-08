Prefeitura vacinou mais 3.358 aracajuanos nesta segunda-feira

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vacinou nesta segunda-feira, 9, 3.358 pessoas. Ao longo do dia, o público alvo continuou sendo os cidadãos com 25 anos, mas os demais públicos, inclusive os prioritários, estabelecidos pela SMS anteriormente, seguem tomando tanto a primeira quanto a segunda dose.

Com isso, a gestão municipal segue avançando com o cronograma de imunização dos aracajuanos contra a covid-19. Até o momento, 366.772 pessoas já foram vacinadas com a primeira dose, o que representa 55,16% da população total, a exemplo do analista de sistemas Gabriel Dias, de 25 anos, que se dirigiu ao ponto de vacinação instalado na Uninassau , no bairro Siqueira Campos, para tomar a primeira dose.

Locais

A vacinação está ocorrendo nos drives do Parque da Sementeira e do 28º Batalhão de Caçadores, das 8h às 17h, e em sete pontos fixos, que funcionam das 8h às 16h: Aracaju Parque Shopping (bairro Industrial), Uninassau (Avenida Rio de Janeiro), Estação Cidadania Radialista Carlos Magno (Bugio), Externato São Francisco de Assis (Suíssa), Shopping Riomar (Coroa do Meio) e Unit (Farolândia).

Grávidas e puérperas acima de 18 anos podem se dirigir ao auditório Antônio Vieira Neto, das 8h às 16h, localizado na praça Dom José Thomaz, bairro Siqueira Campos, apresentando documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência de Aracaju, além de um documento que comprove a gestação ou o puerpério (exame de sangue, ultrassom ou caderneta da gestante).

Calendário

De acordo com o novo calendário, a campanha de imunização avança por faixa etária e os aracajuanos de 24 anos recebem a primeira dose da vacina nos dias 10 e 11, terça e quarta-feira. Já os cidadãos que possuem 23 anos, serão imunizados na quinta e sexta-feira, dias 12 e 13. Para ter acesso ao imunizante, é obrigatório apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência de Aracaju no nome da pessoa ou dos pais, com data dos últimos seis meses.

O público-alvo desta etapa da vacinação poderá optar por um dos seis pontos fixos, das 8h às 16h: Shopping Riomar (Coroa do Meio), Aracaju Parque e Shopping (Bairro Industrial), Universidade Tiradentes (Farolândia), Estação Cidadania (Bugio), Externato São Francisco de Assis (Suíssa) e Uninassau (avenida Augusto Franco). Além disso, há os dois drive-thrus, que funcionam das 8h às 17h: no Parque da Sementeira e no 28º Batalhão de Caçadores. Para ser imunizado nestes locais, a pessoa deve se cadastrar no “VacinAju” e aguardar o recebimento do código de autorização.

Repescagem

O novo calendário também incluiu a repescagem para a população de 56 e 57 anos completos, grupo que terá acesso ao imunizante nos dias 14 e 15 de agosto, sábado e domingo, nos seguintes pontos, das 8h às 16h: Universidade Tiradentes (Farolândia) e Estação Cidadania (Bugio). Também será possível receber a vacina nos drive-thrus da Sementeira e 28º Batalhão de Caçadores, das 8h às 17h.

Para se vacinar na repescagem, é necessário se cadastrar no portal “VacinAju” tanto quem optar pelos drive-thrus quanto quem for a um dos dois pontos fixos. Se o cidadão já se cadastrou e já recebeu o seu código, basta aguardar o próximo final de semana e se dirigir a um dos locais. Caso não tenha feito o cadastro, é obrigatório que realize sua inscrição no portal.

O usuário deverá acompanhar a liberação do código, com o número do CPF e, após autorização, poderá se dirigir a um dos postos, munido do código, documento de identificação com foto e comprovante de residência de Aracaju, em nome da pessoa.

Para aqueles que não têm acesso à internet e ou que encontrem dificuldade no Portal da Vacina, a solicitação do cadastro poderá ser feita em uma Unidade Básica de Saúde. Já os cidadãos que fizeram o pedido de agendamento através do email, devem aguardar a resposta.

Foto: Marcelle Cristinne