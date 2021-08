Presidente da Undime volta a dialogar sobre retorno presencial nas redes municipais

O presidente da União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, seccional Sergipe (Undime/ SE), Quitéria Barros, voltou a falar nesta segunda-feira, 9, em uma emissora de rádio de Aracaju, sobre a atividade presencial nas redes municipais de Sergipe e sobre a nova resolução do Conselho Nacional de Educação, publicada no dia 5 de agosto, que indica a atividade educacional como prioritária, urgente e estabelece diretrizes para o retorno imediato da forma presencial.

“Nesse momento de retomada é fundamental que os coletivos escolares participem das decisões; pais, mães frequentem às escolas, pactuem com a equipe de gestora e os professores o funcionamento da escola. E se esse pacto se materializa no ambiente escolar, as chances de êxitos são muito grandes”, disse.

A presidente da Undime/ SE ainda falou sobre as atividades da escola para além do ensino/ aprendizagem, em que se refere ao estresse emocional e a saúde mental das crianças fora da escola.

“Se é uma constatação a partir da pandemia, é a essencialidade do papel do professor em suas interações com os alunos, a interação dos alunos entre seus pares, nos coletivos escolares, para que o desenvolvimento de fato aconteça. A própria Unesco já se posicionou a respeito. O fechamento das escolas trouxe prejuízos com os quais nós teremos que lidar a décadas, não só pelo ponto de vista emocional, mas da segurança alimentar e física dos alunos. As escolas são diversas, plurais e inclusivas e atendem às crianças de maior vulnerabilidade. Quando fechamos as escolas, fechamos possibilidades. Fechamos o que nós entendemos como proteção da infância e adolescência”, afirmou.

Assessoria de Comunicação

União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação de Sergipe