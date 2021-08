Projeto Quabrando o Silêncio é apresentado ao deputado Luciano Bispo

Na manhã desta terça-feira (10), o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado Luciano Bispo, recebeu em seu gabinete o pastor Hassani Nascimento e Fátima Sales, ambos da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Aracaju. O objetivo da visita foi de apresentar ao Poder Legislativo o projeto educativo e preventivo ‘Quebrando o Silêncio’ e de incluí-lo no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Sergipe.

“A assembleia vai se somar a esse dia de divulgação. Acho justo que esse projeto da igreja Adventista se torne lei estadual aqui em Sergipe também, pois a campanha visa ajudar ao povo sergipano. É um projeto que traz melhorias para as pessoas, para a família e que permite ajudar o outro”, declarou Luciano Bispo.

A apresentação do projeto ao presidente da Casa foi feita pelo pastor da Igreja Adventista, Hassani Nascimento, que destacou que o projeto se tornou lei estadual e municipal em alguns estados do Brasil. Durante a sua exposição, Hassani declarou que o projeto tem foco educativo e preventivo contra o abuso e a violência doméstica.

” O Quebrando o Silêncio existe desde o ano de 2002. As campanhas de conscientização ocorrem durante o ano todo, mas as principais ações acontecem sempre no último sábado de agosto. Queremos o apoio desta Casa quanto a disseminação do projeto de divulgação de práticas abusivas. O poder público nos ajuda muito com a divulgação, instituindo uma data para alertar a sociedade sobre essas práticas e até de conhecimento desse projeto”, explicou.

O deputado Luciano Bispo será o autor do Projeto de Lei que instituirá em Sergipe o ‘Dia da Campanha Quebrando do Silêncio’. O PL ainda será apreciado pelos deputados. Caso seja aprovado pela Casa e sancionado pelo governador de Sergipe, a campanha virá a ser celebrada, anualmente, no quarto sábado do mês de agosto.

Sobre o projeto

O Quebrando o silêncio está presente em oito países da América do Sul (Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai).Elas incluem passeatas, fóruns, eventos educativos, distribuição de materiais e palestras especiais. Os objetivos do projeto são: conscientizar a população sobre os impactos da violência física, sexual e psicológica; orientar crianças, adultos e idosos sobre o assunto, em especial, sobre os direitos da vítima; promover a paz; resgatar os valores cristãos e coibir abusadores.

Além do pastor Hassani e de Fátima Sales, que compõe o ministério da Mulher na igreja Adventista Central, o deputado estadual Garibalde Mendonça também participou da apresentação do projeto.

Por Stephanie Macêdo