Secretaria da Saúde envia nova remessa vacinas contra a Covid-19 para os municípios sergipanos

Os caminhões contendo as 17.400 doses da vacina Coronavac, contra a Covid-19, recebidas ontem do Ministério da Saúde, deixaram a Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos no início da manhã desta quarta-feira, 10, com destino às sedes das Regiões de Saúde onde é feita a retirada do imunizante pelos municípios. As vacinas serão destinadas a primeira e segunda aplicação, segundo informações da enfermeira do Programa Estadual de Imunização, Ana Beatriz Lira.

Nesta terça-feira, a Secretaria de Estado da Saúde vai receber um novo lote de vacinas. São 36.270 doses da Pfizer, que serão utilizadas para a primeira aplicação. As duas remessas somam 53.670 doses que vão impulsionar o processo de imunização dos sergipanos, ampliando e fortalecendo o controle sanitário do novo coronavírus.

Com essas novas doses recebidas já são 1.866.180 unidades recebidas do governo federal até o momento e desse total, 1.678.831 imunobiológicos (primeira, segunda e dose única) foram enviados aos municípios.

Até esta segunda-feira, a primeira dose foi aplicada em 1.109.504 pessoas e somando o quantitativo de segunda dose e dose única aplicadas, o estado alcança 404.042 sergipanos e sergipanas com o ciclo vacinal completo. Em Sergipe, 49,53% da população já foi vacinada com a primeira dose, enquanto 17,42% receberam a segunda dose ou dose única.

