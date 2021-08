Senador Alessandro Vieira investe R$ 2 milhões em unidade móvel de exames

Recurso das emendas vai beneficiar 42 municípios sergipanos

Nesta segunda-feira (09), o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) oficializou a destinação de R$ 2 milhões relativos à emenda individual para aquisição de caminhão adaptado para unidade móvel para realização de exames de saúde. A unidade móvel vai atender às necessidades urgentes da população sergipana, principalmente no interior do estado, e foi destinada originalmente para o município de Amparo do São Francisco, cidade sede do CONIVALES – Consórcio Intermunicipal do Vale do São Francisco.

“Hoje assinamos o termo de compromisso para garantir que a unidade móvel irá beneficiar todos os 42 municípios consorciados e conveniados do CONIVALES. É a garantia que o consórcio terá acesso a um aparelho de saúde, um caminhão que vai transportar equipamentos para exames, aparelhos como mamógrafos e Raio-X, atendendo os municípios sergipanos nesta que é a maior demanda, o maior gargalo da saúde: a realização de exames”, destaca o senador Alessandro.

O presidente do CONIVALES, Franklin Freire, prefeito de Amparo do São Francisco, ressaltou que a assinatura do termo de compromisso é um passo importante para todo o estado de Sergipe.

“Esse recurso encaminhado pelo senador Alessandro Vieira para aquisição da unidade móvel de exames vai atender todos os municípios que pertencem ao consórcio CONIVALES, que tem em seu escopo o compartilhamento dessas ações. Esse equipamento de saúde poderá estar em cada um dos 42 municípios, atendendo a população sergipana da melhor forma, a partir de 2022. Agradeço a sensibilidade do senador Alessandro e confiança em destinar esse recurso para aquisição do caminhão, reconhece Franklin Freire.

Defensora de um tratamento digno para os pacientes oncológicos de Sergipe, a vereadora de Aracaju Sheyla Galba evidenciou a importância da unidade de saúde móvel para a população do interior do estado.

“Para que tenhamos um tratamento digno contra o câncer, nada melhor que uma rede de exames forte e presente nas nossas comunidades. Por isso, a iniciativa do senador Alessandro Vieira em destinar recursos para que um caminhão de exames percorra 42 municípios sergipanos é brilhante. Prevenir será sempre o melhor remédio contra o câncer. Como ativista na luta por um tratamento oncológico digno para todos, só temos a agradecer a sensibilidade do senador Alessandro com este tema, reforça Sheyla Galba.

