Sergipe avança no setor de turismo e economia com a entrega do Centro de Convenção

Por Alice Fernandes

Nesta segunda-feira, 09, o Governo do Estado de Sergipe realizou a assinatura de contrato de concessão do Centro de Convenções AM Malls, antigo CIC. A gestão passará a ser comandada pela empresa AM Malls que, a partir de agora, será responsável pela modernização, exploração, operação e manutenção do equipamento pelos próximos 25 anos. A empresa deve investir cerca de R$ 9 milhões.

O objetivo do espaço é contribuir para o desenvolvimento do turismo de negócios e serviços da capital. O Centro de Convenções AM Malls possui 14,1 mil metros quadrados de área construída e 23,2 mil metros quadrados de área total. O novo espaço será o principal ponto para a realização de eventos públicos e privados, feiras nacionais e locais, shows, eventos particulares, formaturas entre outras ações na área de entretenimento e negócios. A intervenção possibilitará, ainda, que o espaço seja um dos mais modernos do Nordeste.

Para o secretário de comunicação do Governo do Estado de Sergipe, Givaldo Ricardo, a empresa AM Malls vem pensando no futuro. “É um novo momento, principalmente para o setor de turismo, negócios e eventos. Tenho certeza que quando iniciar o seu funcionamento irá movimentar também a rede hoteleira e restaurantes, como também vai proporcionar mais emprego e renda para nosso Estado”, pontua.

Conforme o projeto, a empresa AM Malls assumirá a conclusão do restante da atual obra, além de equipar e mobiliar o Centro de Convenções. O investimento será direcionado, dentre outros, à mobília e tecnologia, a exemplo de poltronas, cadeiras, mesas, sistema audiovisual e sistema de tecnologia WEB para operar o equipamento; padronização com divisórias acústicas retráteis para ampliação do número de auditórios; implantação de toda a comunicação visual do equipamento, com letreiros, sinalização em geral; assim como sistema de refrigeração, incluindo cortinas de ar, para atender todo o complexo e implantação de escada rolante, plataforma elevatória de acessibilidade, elevadores de carga e passageiros (panorâmico).

A empresa AM Malls possui mais de 25 anos de atuação nas áreas de administração, planejamento, desenvolvimento e comercialização de shoppings centers e empreendimentos imobiliários comerciais. Antônio Mamede, CEO do grupo AM Malls, pontuou os benefícios da parceria firmada entre a empresa e o Estado. “Nossa expectativa é oferecer, através dessa parceria público-privada, o maior espaço de atrações corporativas para o Estado, incluindo o Centro de Convenções AM Malls Sergipe no hall de maiores do Brasil e Sergipe no celeiro capaz de sediar os mais grandiosos eventos, tais como, feiras nacionais e internacionais, congressos, seminários, palestras, shows, entre outras atrações realizadas no País”, afirmou.

O empresário destacou, ainda, práticas de sustentabilidade incorporadas no equipamento e a plataforma tecnológica usada pela empresa. “Além de entretenimento e atividades corporativas, iremos preparar o Centro de Convenções com as melhores práticas de sustentabilidade, a fim de economizar recursos, gerando menos desperdício de matéria-prima, visando a contribuir com o equilíbrio ambiental. E, seguindo uma tendência mundial, a plataforma tecnológica que já usamos contribuirá para impulsionar muitas histórias de sucesso. Nossa solução otimizada para transformar dados em informação, direcionar a gestão estratégias de recursos e inteligência de negócios, mapeando tendência, acompanhando e medindo o relacionamento com nossos clientes e parceiros. Temos a preocupação e pretendemos trabalhar em projetos que visem também o desenvolvimento econômico como também o social e cultural. Vamos resgatar esse importante e tradicional empreendimento e oferecer segurança e conveniência aos moradores de Sergipe, atendendo a cadeia produtiva do turismo e de toda a economia do estado, gerando emprego e renda”, destacou o CEO.

Após reforma, o Centro de Convenções de Sergipe, passa a ter capacidade para 6,5 mil pessoas no Pavilhão de Exposição e aproximadamente 10 mil ao total, além de cerca de 16,3 mil metros quadrados de área construída e 23,2 mil metros quadrados de área total.

AGENDAMENTO

A entrega da obra completa está prevista para 2022, mas o Centro de Convenções AM Malls criou um site onde os lojistas, empresários e pessoas interessadas em alugar o espaço, possam realizar um cadastro. Por meio do site cconvencoesammalls-se.com.br, o público irá preencher um breve cadastro para a realização de agendamento para eventos futuros.

Fonte e foto: TDantas Comunicação/ Divulgação